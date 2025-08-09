Забронированных военнообязанных не направляют на ВВК, - Минобороны

Военнообязанных с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляют на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.

Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

В то же время исключениями являются случаи, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:

принимаются на военную службу по контракту;

были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);

самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Также читайте: В "Резерв+" появилась новая отсрочка - для работников высшего и профобразования, - Минобороны