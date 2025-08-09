РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8626 посетителей онлайн
Новости Отсрочка от мобилизации
2 194 10

Забронированных военнообязанных не направляют на ВВК, - Минобороны

ВЛК для заброньованих

Военнообязанных с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляют на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.

Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560.

В то же время исключениями являются случаи, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:

  • принимаются на военную службу по контракту;
  • были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);
  • самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Также читайте: В "Резерв+" появилась новая отсрочка - для работников высшего и профобразования, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9534) бронирование (161) военно-врачебная комиссия (206)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Миллионы держслужбовцев могут продолжать спокойно отдыхать по буковелях,защищать родину не их обязанность.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:33 Ответить
+5
Ага, тільки забули сказати, що легким кліком мишки в ТЦК, бронь в системі злітає за пару секунд. А там вже і ВЛК, і мобілізація, все як любить влада. І ніхто ж не відслідкує нічого, бо сам реєстр засекречений і хрін ви що доведете
показать весь комментарий
09.08.2025 10:37 Ответить
+4
показать весь комментарий
09.08.2025 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.08.2025 10:21 Ответить
Миллионы держслужбовцев могут продолжать спокойно отдыхать по буковелях,защищать родину не их обязанность.
показать весь комментарий
09.08.2025 10:33 Ответить
І обурюватися в коментарях несвідомими ухильниками, які чомусь не хочуть виконувати свій конституційний обов'язок
показать весь комментарий
09.08.2025 10:58 Ответить
А ты уже звонил 117?
показать весь комментарий
09.08.2025 11:19 Ответить
Ага, тільки забули сказати, що легким кліком мишки в ТЦК, бронь в системі злітає за пару секунд. А там вже і ВЛК, і мобілізація, все як любить влада. І ніхто ж не відслідкує нічого, бо сам реєстр засекречений і хрін ви що доведете
показать весь комментарий
09.08.2025 10:37 Ответить
У чувака закінчилась бронь, нову не встигли провести через ТЦК, через воєнкума (не через Дію), і на слідуючий день, як вона закінчилась - його оголосили в розшук. Дані оновлені, ВЛК пройдене. Піймали на болк пості, коли їхав на роботу. Вже на полігоні чілить)
показать весь комментарий
09.08.2025 11:03 Ответить
Який жах! А міг би спокійно дочекатися російських визволителів. Кляте ТЦК!
показать весь комментарий
09.08.2025 11:18 Ответить
Да-да-да, расскажите:
https://legalist.com.ua/blog/syd-priznal-prizyv-nezakoonum-no-ne-osvobodil-so-slyjbu/
показать весь комментарий
09.08.2025 11:01 Ответить
 
 