2 113 10

Заброньованих військовозобов’язаних не направляють на ВЛК, - Міноборони

ВЛК для заброньованих

Військовозобов’язаних із чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляють на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією.

Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Водночас винятками є випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:

  • приймаються на військову службу за контрактом;
  • були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);
  • самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Автор: 

Міноборони (7619) бронювання (352) військово-лікарська комісія (225)


09.08.2025 10:21 Відповісти
Миллионы держслужбовцев могут продолжать спокойно отдыхать по буковелях,защищать родину не их обязанность.
показати весь коментар
09.08.2025 10:33 Відповісти
І обурюватися в коментарях несвідомими ухильниками, які чомусь не хочуть виконувати свій конституційний обов'язок
показати весь коментар
09.08.2025 10:58 Відповісти
А ты уже звонил 117?
показати весь коментар
09.08.2025 11:19 Відповісти
Ага, тільки забули сказати, що легким кліком мишки в ТЦК, бронь в системі злітає за пару секунд. А там вже і ВЛК, і мобілізація, все як любить влада. І ніхто ж не відслідкує нічого, бо сам реєстр засекречений і хрін ви що доведете
показати весь коментар
09.08.2025 10:37 Відповісти
У чувака закінчилась бронь, нову не встигли провести через ТЦК, через воєнкума (не через Дію), і на слідуючий день, як вона закінчилась - його оголосили в розшук. Дані оновлені, ВЛК пройдене. Піймали на болк пості, коли їхав на роботу. Вже на полігоні чілить)
показати весь коментар
09.08.2025 11:03 Відповісти
Який жах! А міг би спокійно дочекатися російських визволителів. Кляте ТЦК!
показати весь коментар
09.08.2025 11:18 Відповісти
Да-да-да, расскажите:
https://legalist.com.ua/blog/syd-priznal-prizyv-nezakoonum-no-ne-osvobodil-so-slyjbu/
показати весь коментар
09.08.2025 11:01 Відповісти
 
 