Заброньованих військовозобов’язаних не направляють на ВЛК, - Міноборони

Військовозобов’язаних із чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляють на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією.

Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Водночас винятками є випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:

приймаються на військову службу за контрактом;

були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

