1 127 4

Голова ВЛК районного ТЦК на Тернопільщині вимагав хабар за фіктивний діагноз. Його затримали, - поліція. ФОТОрепортаж

Тернопільські правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК, який вимагав неправомірну вигоду за "потрібний" діагноз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Тернопільської області.

Деталі корупційної схеми

Як зазначається, корупційну схему викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно зі слідчими ГУНП.

"У ході досудового розслідування встановлено, що лікар-кардіолог, який очолює позаштатну постійно діючу військово-лікарську комісію районного ТЦК, вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовця за внесення до медичної документації фіктивного діагнозу - тяжкого кардіологічного захворювання", - йдеться у повідомленні.

хабарник з влк на Тернопільщині

Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні, а вказана медична виписка надавала б йому право на оформлення інвалідності та відстрочку від проходження військової служби в подальшому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил: у Харкові викрито посадовців ВЛК, - ДБР. ФОТОрепортаж

Вартість "послуги"

Ціна питання коливалася від 500 до 1000 доларів США.

"Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після одержання 500 доларів неправомірної вигоди", - додали в поліції.

Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги, поєднане з вимаганням).

Також читайте: Підроблення меддовідок: на Сумщині викрито схему ухилення від мобілізації, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Що хабарнику загрожує?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі тривають заходи щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цього кримінального правопорушення.

Тернопіль (415) військово-лікарська комісія (231) ТЦК та СП (811) Тернопільська область (623) Тернопільський район (21)
а злочин у чому?
показати весь коментар
23.09.2025 11:21 Відповісти
З горя, що марно втратив гроші, цей у білому халатику, може і повіситись!!
Тонка у нього натура, вразлива!! Клятва Гіппократа і все таке…
показати весь коментар
23.09.2025 11:34 Відповісти
Альтруїст!
показати весь коментар
23.09.2025 11:39 Відповісти
"Голова ВЛК вимагав хабар" - а де тут новина?
показати весь коментар
23.09.2025 12:45 Відповісти
 
 