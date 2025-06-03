Близько 7% з "обмежено придатних" визнають повністю непридатними до служби, - Міноборони

Серед "обмежено придатних" громадян, які вже пройшли повторну ВЛК, лише 7% визнано непридатними до військової служби.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз процес триває, проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними", - сказав він.

Десь 6-7% - повністю придатні, інші - придатні до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, а також у військових вищих навчальних закладах.

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