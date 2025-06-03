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Новини Оформлення ВЛК
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Близько 7% з "обмежено придатних" визнають повністю непридатними до служби, - Міноборони

Повторне проходження ВЛК обмежено придатними. Статистика

Серед "обмежено придатних" громадян, які вже пройшли повторну ВЛК, лише 7% визнано непридатними до військової служби.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз процес триває, проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними", - сказав він.

Десь 6-7% - повністю придатні, інші - придатні до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, а також у військових вищих навчальних закладах.

Читайте: 99% "обмежено придатних" після повторного проходження ВЛК є придатними до служби, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Міноборони (7469) військово-лікарська комісія (218)


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Топ коментарі
+9
Чудеса зцілення від ВЛК. Майже всі здорові.
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03.06.2025 14:50 Відповісти
+8
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03.06.2025 15:10 Відповісти
+6
А федрило фон веніславський казав, що 1%. Хтось .....дить
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03.06.2025 14:50 Відповісти
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Чудеса зцілення від ВЛК. Майже всі здорові.
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03.06.2025 14:50 Відповісти
исус христос курит
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03.06.2025 14:55 Відповісти
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03.06.2025 15:10 Відповісти
Ну в свій час за бабло робили непридатних пачками, то тепер просто ставки виросли в рази і тільки у 7% є такі фінансові можливості...
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03.06.2025 15:16 Відповісти
Ці непридатні пачками, вже давно п'ють каву в Відні
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03.06.2025 15:38 Відповісти
Через півроку виправлять закон і всі 100% будуть пілотами F-16. А ще кажуть в Україні медицина погана.
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03.06.2025 15:30 Відповісти
А федрило фон веніславський казав, що 1%. Хтось .....дить
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03.06.2025 14:50 Відповісти
У остальных не хватило денег!
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03.06.2025 15:13 Відповісти
тут нещодавно гнидір пеніславський розповідав про 99% придатних після повторної ВЛК.
все що треба знати за зелених гнид
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03.06.2025 14:51 Відповісти
7% - а не забагато?
Повинно бути не більше 0,01% !!!

І скільки серед тих 7% "не придатних", хто за пів року від останньої ВЛК просто ПОМЕР?
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03.06.2025 14:51 Відповісти
Если бы ВЛК было нормальное, то процент пересмотра в сторону выздоровевших был бы не более 3%, а остальные признавались непригодными как и ранее
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03.06.2025 15:26 Відповісти
І що тут такого? Окім звісно розуміння, що в 7% обмежених, з моменту останньої ВЛК стан здоров'я суттєво погіршився? А в 6-7, він або покращився, або що ймовірніше, вони потрапили в категорію тих хто "виздоровів" шляхом змін в наказі 402?
Краще розкажіть скільки відсотків чиновників/їх родичів/спортсменів/бізнесменів/і т.п., непридатні, а скільки відсотків таких серед жителів села, та і просто людей з невеликими доходами.
А потім поясніть, на всю країну, чому в таких "видатних людей" різко погіршується здоров'я? Як це пояснює медицина?
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03.06.2025 14:53 Відповісти
Ще б дуже хотілось послухати про стан здоров'я тих , хто перебуває в "батальоні Монако" - як він там , не погіршився ? А то народ щиро хвилюється за своїх "найкращих" синів ...
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03.06.2025 15:01 Відповісти
Якщо ти зесифілітик про Олексія Порошенко, то він не придатний з виключенням з військового обліку, в інтернеті все є. А ось донечка зеленського не спішить воювати, в неї видно енурез потужний головного мозку
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03.06.2025 15:06 Відповісти
в бан за провокації
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03.06.2025 15:21 Відповісти
підгора?
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03.06.2025 15:36 Відповісти
Шановний коментатор, побережіть енергію. В раді пропонують 60 річним бойовим дідам повернутись на службу. Вона вам ще знадобиться.
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03.06.2025 15:26 Відповісти
Ну Ви даєте! Це приватна інформація, особисте життя і всяке таке...
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03.06.2025 15:08 Відповісти
Ви не праві. Жителі села одужують краще, бо свіже повітря, фізичні навантаження і всяке таке...
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03.06.2025 15:09 Відповісти
это потому что полностью непридатными ВЛК (по указу сверху) признают только тех кто парализованный лежачий в памперсах или при смерти. если же чел на ногах может стоять - пригоден. покуй шо у него 5-7 хронических диагнозов...
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03.06.2025 14:54 Відповісти
Те що всі вони - прокурори ,дєпутати , міністри - то збіг та випадоковість
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03.06.2025 14:55 Відповісти
поза всякими сумнівами
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03.06.2025 14:56 Відповісти
Тобто з "Обмежено придатних" стали "придатними, але обмежено". І для цього витратили купу грошей та нервів людям.
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03.06.2025 14:55 Відповісти
Там все продумано. Головне потрапити в підрозділ, а далі вже частка "обмежений" може й зникнути.
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03.06.2025 15:15 Відповісти
Коли проходив (вже будучи в армії) ВЛК то "злі язики" казали , що незалежно від стану людей , лише 1% від загальної чисельності їм дозволено визнати непридатними ... ще десь 10% - обмежено придатними , решта - повинні бути визнані придатними !
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03.06.2025 14:58 Відповісти
От я не розумію, чимало лікарів на ВЛК - не мужики призивного віку, а тьоті передпенсійного і пенсійного віку. От що їм буде, як не послухаються? Звільнять пенсіонерку? Ну не пошлють ж бойових медиком))
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03.06.2025 15:01 Відповісти
Теж не розумію , але підозрюю , що боятися керівництва - вже у них у крові ...
А ще - кругова порука ! Ти слухняно виконуєш всі вказівки , а вони тебе "відмажуть" , раптом щось ...
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03.06.2025 15:03 Відповісти
Зараз навіть звичайні лікарі сцються шось більш-менш суттєве в хелсі записувати. Знаю, бо недавно ходив по обстеженнях, то потім з подивом виявив, що результати певних аналізів, на які мене направив профільний лікар, і з якими я прийшов до нього потім, в інформації про візит не зафіксовані. Також не було записано ліків, які він мені виписав на папері) Всі повинні бути здоровими. А шо на ВЛК то можна собі уявити.
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03.06.2025 15:05 Відповісти
Так а що їм буде? Це ж не військові лікарі, а цивільні.
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03.06.2025 15:06 Відповісти
А шо буде - в них так само головному спускають неофіційні вказівки, він потім доводить до відома підлеглих і за недотримання дрючить. А задрючити є багато варіантів, особливо на державній роботі.
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03.06.2025 15:08 Відповісти
Ах так, а результати з приватних клінік до уваги не беруться - бо на тих лікарів же впливу нема) Отак воно й працює все, злагоджено.
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03.06.2025 15:17 Відповісти
Оце і є весь менталітет. Похрін, що всі ті гіпертоніки загинуть в першому ж бою. Головне, щоб мене головлікар не задрючив. Совість чиста і сплю спокійно...
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03.06.2025 15:30 Відповісти
А шо десь інакше?) Всюди так, це ж реальність, всім на всіх пофігу.
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03.06.2025 15:35 Відповісти
А як же такі люди сподіваються виграти війну? Коли і яка країна вигравала війну дідами, інвалідами, гіпертоніками і діабетиками? Особливо в країни, яка в кілька разів більша?
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03.06.2025 15:40 Відповісти
Відомо як - технологічною перевагою.
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03.06.2025 15:42 Відповісти
Ладно, пофігу, але в маленьких містах, приміром, усі всіх знають... Ну не виїде ж ця лікарка (хіба вона бабла набрала, як Крупа)!
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03.06.2025 15:42 Відповісти
Ти сам можеш внести інформацію, в своє Хелсі
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03.06.2025 15:41 Відповісти
У мене родич був 20+ років обмежено придатним, а тут раптом на ВЛК став повністю придатним! Добре, що хоч посаду в підрозділі зміг знайти як для обмежено придатних.
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03.06.2025 14:59 Відповісти
І сліпі стануть зрячими!
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03.06.2025 15:01 Відповісти
і паралізовані підуть. і гіпертоніки отримають нове серце...
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03.06.2025 15:04 Відповісти
В порявнянні з лікарями ВЛК святі, котрі зцілювали людей, просто діти!
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03.06.2025 15:08 Відповісти
Наша "медицина" творить чюдеса...
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03.06.2025 15:12 Відповісти
Як жеж хочеться владі відправляти чим побільше і чим подовше посполитих на фронт і лише з однією метою - щоби вони подовжили їхнє перебування в кріслах бодай ще на кілька місяців. А от після них хоть потоп
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03.06.2025 15:12 Відповісти
Зі мною висновок ВЛК отримував мужик - інсуліновий діабетик . Отримав "обмеженого" ... Таких "обмежених" в армії не тисячі - їх сотні тисяч ! А командири вже давно плачуть - не знають що , з ними робити - немає , в бригадах , стільки тилових посад ... Тому , по бумажках - в ЗСУ багато людей , а по факту ...
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03.06.2025 15:12 Відповісти
Інші - придатні до служби в підрозділах забезпечення-тобто до штурмовать посадки!
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03.06.2025 15:13 Відповісти
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03.06.2025 15:14 Відповісти
От розповідають про порушення ТЦК - так, звісно, вони мають місце, АЛЕ основна проблема, як на мене, - це саме ВЛК.
За бажання її насправді дуже просто вирішити - "децентралізувати" ВЛК, тобто дозволити проходити медкомісію у будь-якому державному чи приватному (за свої кошти) медзакладі.
Ну але ж цього ніхто не дозволить...
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03.06.2025 15:14 Відповісти
Звісно - бо більше 50% "бусифікованих" , для служби на передовій , точно не підходять
Але ж план треба виконувати ....
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03.06.2025 15:23 Відповісти
Все равно самая трудная и опасная работа у полиции. Именно поэтому в ней не бывает 50+ дедушек с кучей "достижений" по здоровью(генералы и полковники не в счет). В армию пригодны все(тут уместно подмигнуть).
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03.06.2025 15:18 Відповісти
Пропоную ВЛК замінити програмою онлайн-казино. Програвся - придатний. Зірвав джек-пот - непридатний. Швидко. Без зайвих паперів. Результат один. Або дойчландівським матричним принтером 90 років, який завис на команді "аллес дрюкен "придатний"
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03.06.2025 15:21 Відповісти
Они что, и картошку не могут чистить? )
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03.06.2025 15:23 Відповісти
Сейчас, ее некому чистить? Дефицит желающих?
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03.06.2025 15:45 Відповісти
Від всієї кількості обмежено придатних виявили - 7 % придатних , а 7 % взагалі непридатних . Інші 84 % знову ж таки - обмежено придатні ! То в чому тут сенсація ?
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03.06.2025 15:31 Відповісти
Виникає тоді логічне питання - а навіщо тоді було перейменовувати відміняти обмежену придатність і гнати всіх на ВЛК? Навіщо додаткове навантаження?

От у мене складається таке враження, що система загалом нормально працювала (і мобілізації 2014-2016 рік без скандалів і порушень це підтверджують), поки зелені не вирішили її "реформувати"...
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03.06.2025 15:45 Відповісти
 
 