2 157 54
Близько 7% з "обмежено придатних" визнають повністю непридатними до служби, - Міноборони
Серед "обмежено придатних" громадян, які вже пройшли повторну ВЛК, лише 7% визнано непридатними до військової служби.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз процес триває, проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними", - сказав він.
Десь 6-7% - повністю придатні, інші - придатні до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, а також у військових вищих навчальних закладах.
Топ коментарі
+9 Gary Grant
показати весь коментар03.06.2025 14:50 Відповісти Посилання
+8 Олександр САТ РАМ #601301
показати весь коментар03.06.2025 15:10 Відповісти Посилання
+6 Кирило Зімин
показати весь коментар03.06.2025 14:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
все що треба знати за зелених гнид
Повинно бути не більше 0,01% !!!
І скільки серед тих 7% "не придатних", хто за пів року від останньої ВЛК просто ПОМЕР?
Краще розкажіть скільки відсотків чиновників/їх родичів/спортсменів/бізнесменів/і т.п., непридатні, а скільки відсотків таких серед жителів села, та і просто людей з невеликими доходами.
А потім поясніть, на всю країну, чому в таких "видатних людей" різко погіршується здоров'я? Як це пояснює медицина?
А ще - кругова порука ! Ти слухняно виконуєш всі вказівки , а вони тебе "відмажуть" , раптом щось ...
За бажання її насправді дуже просто вирішити - "децентралізувати" ВЛК, тобто дозволити проходити медкомісію у будь-якому державному чи приватному (за свої кошти) медзакладі.
Ну але ж цього ніхто не дозволить...
Але ж план треба виконувати ....
перейменовувативідміняти обмежену придатність і гнати всіх на ВЛК? Навіщо додаткове навантаження?
От у мене складається таке враження, що система загалом нормально працювала (і мобілізації 2014-2016 рік без скандалів і порушень це підтверджують), поки зелені не вирішили її "реформувати"...