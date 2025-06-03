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Около 7% из "ограниченно пригодных" признаны полностью непригодными к службе, - Минобороны
Среди "ограниченно пригодных" граждан, которые уже прошли повторную ВВК, только 7% признаны непригодными к военной службе.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас процесс продолжается, прохождение ВВК продолжается. Многие граждане довольно ответственно отнеслись к этому. Скажу, что из тех, кто прошел повторную ВВК, около 7% признаны непригодными", - сказал он.
Где-то 6-7% - полностью пригодны, остальные - пригодны к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, а также в военных высших учебных заведениях.
Топ комментарии
+16 Gary Grant
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+11 Олександр САТ РАМ #601301
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+9 Pavlo Z
показать весь комментарий03.06.2025 14:54 Ответить Ссылка
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все що треба знати за зелених гнид
Повинно бути не більше 0,01% !!!
І скільки серед тих 7% "не придатних", хто за пів року від останньої ВЛК просто ПОМЕР?
Краще розкажіть скільки відсотків чиновників/їх родичів/спортсменів/бізнесменів/і т.п., непридатні, а скільки відсотків таких серед жителів села, та і просто людей з невеликими доходами.
А потім поясніть, на всю країну, чому в таких "видатних людей" різко погіршується здоров'я? Як це пояснює медицина?
А ще - кругова порука ! Ти слухняно виконуєш всі вказівки , а вони тебе "відмажуть" , раптом щось ...
За бажання її насправді дуже просто вирішити - "децентралізувати" ВЛК, тобто дозволити проходити медкомісію у будь-якому державному чи приватному (за свої кошти) медзакладі.
Ну але ж цього ніхто не дозволить...
Але ж план треба виконувати ....
перейменовувативідміняти обмежену придатність і гнати всіх на ВЛК? Навіщо додаткове навантаження?
От у мене складається таке враження, що система загалом нормально працювала (і мобілізації 2014-2016 рік без скандалів і порушень це підтверджують), поки зелені не вирішили її "реформувати"...
І так, знаю людей, які в 2014 хотіли йти добровольцями в ЗСУ, але їм тоді було 40+ і саме на ВЛК їх тоді завернули через вікові болячки. Вони пішли в добробати, бо там на болячки закривали очі тоді! А зараз із цими болячками мобілізують аж бігом!
Тому так, тоді ВЛК працювали АДЕКВАТНО! Мого родича не призвали через, пардон, геморой!
По факту порушення знайшли лише в 14 % випадків . В 7% випадків недогледіли що люди здорові повністю , а в 7 що люди взагалі інваліди .
В принципі , знаючи рівень нашої медицини , це ще й нічого результат .
А про "здорових повністю" писав вище пост - родич був понад 20 років обмежено придатним (зі студентських років ще мабуть), а тут враз став повністю здоровим і придатним, хоча його хвороба не лише нікуди не ділася, але й усугубилася. От вам яскравий приклад.