3 646 38

$300 тыс. обнаружила СБУ у председателя ВЛК в Днепропетровской области: выдавала фиктивные медсправки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области во время обыска у председателя ВЛК при местном ТЦК обнаружили $300 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным Службы безопасности, чиновница является одной из организаторов махинации. 

У председателя ВЛК в Днепропетровской области обнаружили $300 тысяч

"В обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.

Стоимость таких "услуг" начиналась от 2,5 тыс. американских долларов.

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона", - говорится в сообщении.

У председателя ВЛК в Днепропетровской области обнаружили $300 тысяч
У председателя ВЛК в Днепропетровской области обнаружили $300 тысяч
У председателя ВЛК в Днепропетровской области обнаружили $300 тысяч
У председателя ВЛК в Днепропетровской области обнаружили $300 тысяч
У председателя ВЛК в Днепропетровской области обнаружили $300 тысяч

Было задокументировано более 20 фактов передачи взяток организаторам схемы.

Руководительнице ВЛК и одному из ее сообщников сообщили о подозрении по двум статьям УК:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало?

СБУ (20802) военно-врачебная комиссия (221) Днепропетровская область (4867)
Топ комментарии
+20
Місто Кам'янське. Чому не назвали? Соромитесь? Маю думку, що така спілка ВЛК-ТЦК діє в кожному населеному пункту України, тільки "тарифи" на послуги різні! Боже, як все прогнило в країні при цій зевладі! 🤬
16.01.2026 13:10
+8
Так от же є пенсіонери які забезпечені!!! А ви тут торочите що пенсіонери недоїдають.
16.01.2026 13:05
+6
Бабуся вирішила на старості прибарахлитись.
І це в якомусь райцентрі в 200 000 населення. І це те що знайшли. І це всього на всього - доля одного спеціаліста.
Ну і звісно, тцк геть не при чім, не в курсі і не в долі.
16.01.2026 13:22
Так от же є пенсіонери які забезпечені!!! А ви тут торочите що пенсіонери недоїдають.
16.01.2026 13:05
Бажаю тобі васьок бути пересічним пенсіонером в Україні, тоді б не гавкав так!🤬
16.01.2026 13:15
Я так зрозумів, що сарказм це слово для вас чутно уперше, а що що говорити, якщо незнайому людину називаєте- Васьок, ви самі розповіли свій життєвий шлях.
16.01.2026 13:39
Місто Кам'янське. Чому не назвали? Соромитесь? Маю думку, що така спілка ВЛК-ТЦК діє в кожному населеному пункту України, тільки "тарифи" на послуги різні! Боже, як все прогнило в країні при цій зевладі! 🤬
16.01.2026 13:10
це ше йде з радянських часів ,на собі випробував
16.01.2026 13:14
Не міняється нічого крім такси брали беруть і братимуть поки карати не будуть жорстоко
16.01.2026 14:08
А може воно гниле було ще з сАвЄцьких часів?
16.01.2026 13:15
Халат вироблено ще у срср
16.01.2026 13:12
і смердить він руϟϟкім міром..
16.01.2026 14:27
Червоний мак? З якого переляку? Чи усе червоне смердить, як для бика?
16.01.2026 14:51
Та не може бути. Це ІПСО.
16.01.2026 13:16
Бабуся вирішила на старості прибарахлитись.
І це в якомусь райцентрі в 200 000 населення. І це те що знайшли. І це всього на всього - доля одного спеціаліста.
Ну і звісно, тцк геть не при чім, не в курсі і не в долі.
16.01.2026 13:22
ну якщо точніше 230 тис. населення, третє місто по області! та і взагалі по кількості населення дорівнює, або майже дорівнює багатьом обласним центрам в Україні, деякі навіть менше за населенням за Кам'янське, не треба писати дурниць про "якийсь райцентр"
16.01.2026 14:01
лохів зі справками яким вона видала не шкода!тепер пійдуть на фронт!
16.01.2026 13:22
ух'илянти наносили..
а скільки ще не «виявили»..
16.01.2026 13:25
Ухилянти засіювали!!😂🤪🤣🤡
16.01.2026 14:01
Піdeрасти у білих халатах
16.01.2026 13:29
Вона виконавець, як і міндіч і такі подібні. Потрібно вище дивитись. Посадаять на пару місяців і випустять , як у Хмельницькому товаришку Крупу.
16.01.2026 13:30
Що завадило СБУ чи іншим карним органам заарештувати кожного хто може видавати гарні довідки для Ухилянтизації в кожній області і вкожному районі..Завидало мабуть те що гарні відкупні цим органам дають.А ті й далі жнива свої ведуть до обжинків.. Всі про всіх знають в своїх місцях проживання.
16.01.2026 13:31
Був інший керівник СБУ, тепер видно новий дозволив затримувати. Не виключено, що тому, що платили за старими каналами, а нові треба стоворити і потрібен превентивних жах для корупціонерів, щоб знали хто головний в хаті.
16.01.2026 13:39
Дело Крупы живет и процветает.
16.01.2026 13:33
Лікар ВЛК - гірше ТЦК, бо без рішення лікара ВЛК - не буде ніякого рішення ТЦК. Думаю в кожного лікаря ВЛК рило в пушку, ось на кого треба весь гнів, а не на військових, яких із за травм на передовій всунили в команди ТЦК (вони самі не задоволені такою роллю, є дійсно ті яки там пригрілись, але не всі), лікарі як були в шоколаді корупційному так і залишились. Дивно правдо, що лише після звільнення Малюка СБУ почало працювати (не поодиноко на о...сь, а системно), співпадіння?
16.01.2026 13:37
Это те тцкашники не довольны, которые людей ловят и зарабатывают на этом точно так же!!!😂🤪🤣🤡 До врача ВЛК дело не доходит!!!
16.01.2026 13:59
читай, "є дійсно ті, які пригрілись", а лікарі ВЛК гребуть навіть з військових, поранених з передової, або для вирішення питання.
16.01.2026 14:01
Яка ж працьовита жіночка. Її б завзяття та медичний досвід знадобився б десь близько біля лінії фронту
16.01.2026 13:38
У Тімошенко 40!
16.01.2026 13:39
На незаконной коррупционной мобилизации, созданной самой властью, зарабатывают ВСЕ, от медиков, докторов, пограничников, таможенников, юристов, нотариусов, мусаров, тцкашников, ВСЕ зарабатывают.
Власть обязана платить деньги воинам которые на передовой, чтобы туда люди ишли, а штабным крысам минималка, как обычному чиновнику.
У нас армия 800 000, а на передовой не хватает людей!!!!
Воин должен ценить свою жизнь за 200-300т.грн./мес., а не свою смерть за 15млн.грн.
16.01.2026 13:52
А тим, що неправдиві діагнози встановлював та встановлює, коли покарають?
16.01.2026 13:53
Какой смысл идти мусарам на войну, когда он в тылу получает 50т.грн. и зарабатывает на "ухилянтах" 200-300т.грн.?!?!?!?!
Кто будет мобилизировать мусаров на пенсии в 40 лет, тцкашники, мусара?!?!?!
16.01.2026 13:55
Правильно, что не упоминаете военных пенсионеров от 45 до 60, потому что от них толку все равно нет. Они в армию шли не для того чтобы воевать, а чтобы НЕ воевать.
16.01.2026 14:41
Валентина Онисимівна Куриш, місто Кам'янське...
16.01.2026 13:57
Одні помирають в окопах, щоб інші могли і далі красти, а в разі чого вийти під заставу...
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
16.01.2026 14:10
З кожною такою новиною думаю про людей, які в дійсності потребували допомоги в інвалідній скруті. Сама колись пройшла через це поки не зрозуміла, що тих останніх сил, що залишились від здоров`я, у мене не вистачить щоб пройти через цей біг з перепонами. Залишилось самій і відновлюватися і підійматися з руїн. Хай цим потворам у білих халатах, все, що люди від них натирпілися, повернется.
16.01.2026 14:18
очи замилюють бабкой і юлькою, де підозри ермаку і умерову ( своїх не саджаємо )
16.01.2026 14:19
Дивлячись Цензор, дуже легко заплутатись: де і у кого саме обшуки, у кого знайшли і скільки вкраденого.
Суцільний калейдоскоп.
Одне незмінне: ніхто не покараний...
16.01.2026 14:21
зранку наче 500 тисяч баксів знайшли.
16.01.2026 14:35
А потом удивляются, что курьер Микола и грузчик Петро, которым нечем откупиться, но которые прекрасно видят этот беспредел, не хотят выходить из дома, чтобы не быть бусификованными. А полицаи с титушками выпучивши очи бегают по улицам, потому что план все равно выполнять надо.
16.01.2026 14:38
 
 