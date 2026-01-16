$300 тыс. обнаружила СБУ у председателя ВЛК в Днепропетровской области: выдавала фиктивные медсправки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области во время обыска у председателя ВЛК при местном ТЦК обнаружили $300 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным Службы безопасности, чиновница является одной из организаторов махинации.

"В обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.

Стоимость таких "услуг" начиналась от 2,5 тыс. американских долларов.

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона", - говорится в сообщении.











Было задокументировано более 20 фактов передачи взяток организаторам схемы.

Руководительнице ВЛК и одному из ее сообщников сообщили о подозрении по двум статьям УК:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области отменяют поддельные заключения ВЛК: ГБР раскрыло схему уклонения от мобилизации.

