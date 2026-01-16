$300 тыс. обнаружила СБУ у председателя ВЛК в Днепропетровской области: выдавала фиктивные медсправки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области во время обыска у председателя ВЛК при местном ТЦК обнаружили $300 тыс.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным Службы безопасности, чиновница является одной из организаторов махинации.
"В обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.
Стоимость таких "услуг" начиналась от 2,5 тыс. американских долларов.
Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона", - говорится в сообщении.
Было задокументировано более 20 фактов передачи взяток организаторам схемы.
Руководительнице ВЛК и одному из ее сообщников сообщили о подозрении по двум статьям УК:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области отменяют поддельные заключения ВЛК: ГБР раскрыло схему уклонения от мобилизации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це в якомусь райцентрі в 200 000 населення. І це те що знайшли. І це всього на всього - доля одного спеціаліста.
Ну і звісно, тцк геть не при чім, не в курсі і не в долі.
а скільки ще не «виявили»..
Власть обязана платить деньги воинам которые на передовой, чтобы туда люди ишли, а штабным крысам минималка, как обычному чиновнику.
У нас армия 800 000, а на передовой не хватает людей!!!!
Воин должен ценить свою жизнь за 200-300т.грн./мес., а не свою смерть за 15млн.грн.
Кто будет мобилизировать мусаров на пенсии в 40 лет, тцкашники, мусара?!?!?!
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
Суцільний калейдоскоп.
Одне незмінне: ніхто не покараний...