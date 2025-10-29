На Днепропетровщине отменяют поддельные заключения ВВК: ГБР раскрыло схему уклонения от мобилизации
Центральная ВВК по инициативе ГБР начала отменять фиктивные заключения о непригодности к военной службе, оформленные в Днепропетровской области. Уже аннулированы первые решения, принятые на основании поддельных медицинских документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Анулированные решения ВВК
По материалам ГБР Центральная военно-врачебная комиссия начала отмену незаконных заключений о непригодности к военной службе, которые оформлялись в Днепропетровской области.
"Уже аннулированы первые сфальсифицированные решения, принятые на основании поддельных медицинских документов", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Напомним, что преступную схему разоблачили сотрудники ГБР в июле этого года.
Тогда подозрение получили один из руководителей районной военно-врачебной комиссии Днепропетровской области и бывшая медработница местной больницы.
Как работала схема?
Они подыскивали лиц, которые хотели избежать мобилизации, и предлагали им фиктивные справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США и зависела от многих факторов: платежеспособности, состояния здоровья призывника и серьезности "липового" диагноза.
На основании поддельных документов военнообязанные признавались непригодными к прохождению службы.
Сколько человек ею воспользовались?
В результате таких действий мобилизации удалось избежать по меньшей мере 60 человек.
Пересмотр решений ВВК
В рамках досудебного расследования ГБР обратилось в Центральную ВВК с инициативой пересмотреть все решения, принятые на основании сфальсифицированных документов. На данный момент уже отменена непригодность первых двух человек, а в отношении других участников схемы продолжается проверка.
Предупреждение от ГБР
ГБР подчеркивает: уплата крупных сумм за фиктивные справки не гарантирует избежания службы. Все незаконные решения о "непригодности" рано или поздно будут отменены, а уплаченные средства — потеряны навсегда. Каждый, кто воспользуется подобной схемой, будет нести персональную ответственность по закону.
