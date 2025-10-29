РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10019 посетителей онлайн
Новости Подделка документов Пересмотр заключений ВВК
1 411 7

На Днепропетровщине отменяют поддельные заключения ВВК: ГБР раскрыло схему уклонения от мобилизации

справки для уклонистов

Центральная ВВК по инициативе ГБР начала отменять фиктивные заключения о непригодности к военной службе, оформленные в Днепропетровской области. Уже аннулированы первые решения, принятые на основании поддельных медицинских документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Анулированные решения ВВК

По материалам ГБР Центральная военно-врачебная комиссия начала отмену незаконных заключений о непригодности к военной службе, которые оформлялись в Днепропетровской области.

"Уже аннулированы первые сфальсифицированные решения, принятые на основании поддельных медицинских документов", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, что преступную схему разоблачили сотрудники ГБР в июле этого года.

Тогда подозрение получили один из руководителей районной военно-врачебной комиссии Днепропетровской области и бывшая медработница местной больницы.

Смотрите также: На Буковине будут судить председателя ВВК за "платные" фиктивные справки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Как работала схема?

Они подыскивали лиц, которые хотели избежать мобилизации, и предлагали им фиктивные справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов США и зависела от многих факторов: платежеспособности, состояния здоровья призывника и серьезности "липового" диагноза.

На основании поддельных документов военнообязанные признавались непригодными к прохождению службы.

Смотрите также: Председатель ВВК районного ТЦК в Тернопольской области требовал взятку за фиктивный диагноз. Его задержали, - полиция. ФОТОрепортаж

Сколько человек ею воспользовались?

В результате таких действий мобилизации удалось избежать по меньшей мере 60 человек.

Пересмотр решений ВВК

В рамках досудебного расследования ГБР обратилось в Центральную ВВК с инициативой пересмотреть все решения, принятые на основании сфальсифицированных документов. На данный момент уже отменена непригодность первых двух человек, а в отношении других участников схемы продолжается проверка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл: в Харькове разоблачены должностные лица ВВК, - ГБР. ФОТОрепортаж

Предупреждение от ГБР

ГБР подчеркивает: уплата крупных сумм за фиктивные справки не гарантирует избежания службы. Все незаконные решения о "непригодности" рано или поздно будут отменены, а уплаченные средства — потеряны навсегда. Каждый, кто воспользуется подобной схемой, будет нести персональную ответственность по закону.

Автор: 

ГБР (3263) военно-врачебная комиссия (215) Днепропетровская область (4626)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ухилянтських Робін Гудів попєталі...
показать весь комментарий
29.10.2025 15:17 Ответить
Безкарність від зелепнів щодо прокурорсько-судівських істот, стосовно куплених ними довідок «про інвалідність», у сподвижників злочинниці крупи, призводить до таких продовжень!! Умеров і РНБОУ, з члЄНАМИ з Будинку Уряду та купою держсекретарів з секретаріату КМУ та ЦОВВ, тільки очима лупають від своєї бездіяльності та щось там лопочучи про Регламент КМУ?!?!?
показать весь комментарий
29.10.2025 15:24 Ответить
Справа Крупи живе і поширюється з причин безкарності
показать весь комментарий
29.10.2025 15:43 Ответить
Це злочин?? Так! То чому прокурори не сіли разом з тими хто їм ліпив групи інвалідності..До речі скільки прокурорів стали до лав ЗСУ опісля скасування групінвалідності?? Система корупції у блатних,породила тих кого звуть ухилянтами ..СЗЧ теж тут від цієї корупції залежить, бо нема кому замінити скалічених воїнів..Їм можно ухилятися?? Так..То ми чим гірші?? Тим що останню копійку не понесли в ТЦК чи на ВЛК айболітам???
показать весь комментарий
29.10.2025 15:50 Ответить
Через пі...рів з ВЛК здорові мамині квіточки відкупляються і спокійно гуляють, а скалічені Воїни не можуть списатися, зрештою і помирають- знаю такі випадки.
показать весь комментарий
29.10.2025 15:56 Ответить
Купа справ про поміч ухилянтам і жодні справи про те що ТЦК напрвляе з хибними висновками до віська, хоча випадків ну дуже багато.
показать весь комментарий
29.10.2025 16:32 Ответить
Меня в тцк отправили на влк и я прошёл её за 5 минут. Их судить за такое надо! Поймали они 60 людей, которые хотели спастись, а сколько они уже на фронт отправили!?
показать весь комментарий
29.10.2025 16:42 Ответить
 
 