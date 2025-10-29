На Дніпропетровщині скасовують підроблені висновки ВЛК: ДБР викрило схему ухилення від мобілізації

Центральна ВЛК за ініціативи ДБР почала скасовувати фіктивні висновки про непридатність до військової служби, оформлені на Дніпропетровщині. Уже анульовано перші рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Анульовані рішення ВЛК

За матеріалами ДБР Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювалися на Дніпропетровщині.

"Вже анульовано перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів", - ідеться в повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, що злочинну схему викрили працівники ДБР у липні цього року.

Тоді підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.

Як працювала схема?

Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів США і залежала від багатьох факторів: платоспроможності, стану здоров’я призовника та серйозності "липового" діагнозу.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби.

Скільки осіб нею скористалися?

Внаслідок таких дій мобілізації вдалося уникнути щонайменше 60 особам.

Перегляд рішень ВЛК

У межах досудового розслідування ДБР звернулося до Центральної ВЛК з ініціативою переглянути всі рішення, ухвалені на підставі сфальсифікованих документів. Наразі вже скасовано непридатність перших двох осіб, а щодо інших учасників схеми триває перевірка.

Засторога від ДБР

ДБР наголошує: сплата великих сум за фіктивні довідки не гарантує уникнення служби. Усі незаконні рішення про "непридатність" рано чи пізно будуть скасовані, а сплачені кошти — втрачені назавжди. Кожен, хто скористається подібною схемою, нестиме персональну відповідальність за законом.