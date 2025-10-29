УКР
На Дніпропетровщині скасовують підроблені висновки ВЛК: ДБР викрило схему ухилення від мобілізації

Центральна ВЛК за ініціативи ДБР почала скасовувати фіктивні висновки про непридатність до військової служби, оформлені на Дніпропетровщині. Уже анульовано перші рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Анульовані рішення ВЛК

За матеріалами ДБР Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювалися на Дніпропетровщині.

"Вже анульовано перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів", - ідеться в повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, що злочинну схему викрили працівники ДБР у липні цього року.

Тоді підозру отримали один із керівників районної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишня медпрацівниця місцевої лікарні.

Як працювала схема?

Вони підшукували осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонували їм фіктивні довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів США і залежала від багатьох факторів: платоспроможності, стану здоров’я призовника та серйозності "липового" діагнозу.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби.

Скільки осіб нею скористалися?

Внаслідок таких дій мобілізації вдалося уникнути щонайменше 60 особам.

Перегляд рішень  ВЛК

У межах досудового розслідування ДБР звернулося до Центральної ВЛК з ініціативою переглянути всі рішення, ухвалені на підставі сфальсифікованих документів. Наразі вже скасовано непридатність перших двох осіб, а щодо інших учасників схеми триває перевірка.

Засторога від ДБР

ДБР наголошує: сплата великих сум за фіктивні довідки не гарантує уникнення служби. Усі незаконні рішення про "непридатність" рано чи пізно будуть скасовані, а сплачені кошти — втрачені назавжди. Кожен, хто скористається подібною схемою, нестиме персональну відповідальність за законом.

ДБР (3792) військово-лікарська комісія (234) Дніпропетровська область (4426)
Ухилянтських Робін Гудів попєталі...
29.10.2025 15:17 Відповісти
Безкарність від зелепнів щодо прокурорсько-судівських істот, стосовно куплених ними довідок «про інвалідність», у сподвижників злочинниці крупи, призводить до таких продовжень!! Умеров і РНБОУ, з члЄНАМИ з Будинку Уряду та купою держсекретарів з секретаріату КМУ та ЦОВВ, тільки очима лупають від своєї бездіяльності та щось там лопочучи про Регламент КМУ?!?!?
29.10.2025 15:24 Відповісти
Справа Крупи живе і поширюється з причин безкарності
29.10.2025 15:43 Відповісти
Це злочин?? Так! То чому прокурори не сіли разом з тими хто їм ліпив групи інвалідності..До речі скільки прокурорів стали до лав ЗСУ опісля скасування групінвалідності?? Система корупції у блатних,породила тих кого звуть ухилянтами ..СЗЧ теж тут від цієї корупції залежить, бо нема кому замінити скалічених воїнів..Їм можно ухилятися?? Так..То ми чим гірші?? Тим що останню копійку не понесли в ТЦК чи на ВЛК айболітам???
29.10.2025 15:50 Відповісти
Через пі...рів з ВЛК здорові мамині квіточки відкупляються і спокійно гуляють, а скалічені Воїни не можуть списатися, зрештою і помирають- знаю такі випадки.
29.10.2025 15:56 Відповісти
Купа справ про поміч ухилянтам і жодні справи про те що ТЦК напрвляе з хибними висновками до віська, хоча випадків ну дуже багато.
29.10.2025 16:32 Відповісти
Меня в тцк отправили на влк и я прошёл её за 5 минут. Их судить за такое надо! Поймали они 60 людей, которые хотели спастись, а сколько они уже на фронт отправили!?
29.10.2025 16:42 Відповісти
В ЦВЛК дела по году валяются на проверке. Причем до ЦВЛК их проверяет областное штатное ВЛК. В начале 2022 года «со всех утюгов кричали», что решение ВЛК отменить нельзя, оказывается, когда надо власти, то можно.
29.10.2025 17:49 Відповісти
 
 