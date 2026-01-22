Рашисты атаковали ракетой Кривой Рог: пострадали 5 человек, в том числе полуторагодовалый мальчик
Российские оккупанты в течение 10 часов атакуют Кривой Рог беспилотниками.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы. Город уже десятый час под шахедной атакой. Мы все понимаем, все работаем. Берегите себя и своих близких, над городом еще есть шахеды", - говорится в сообщении.
Также Вилкул сообщил об атаке города баллистикой.
Глава ОВА Александр Ганджа заявил, что агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу:
"По предварительной информации, пострадали 5 человек, в том числе ребенок.
Полуторагодовалый мальчик в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и потерпевшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные приходить в себя будут дома.
Изуродованный двухэтажный многоквартирный дом".
Что предшествовало?
- Ночью и утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область.
- Известно, что в Кривом Роге из-за вражеского БПЛА травмирована женщина 70 лет. Загорелся частный дом.
