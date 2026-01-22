РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11961 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
1 653 2

Рашисты нанесли удар БПЛА по многоэтажке на Одесчине: погиб юноша

РФ атаковала многоэтажку в Одесской области: что известно?

Российские захватчики ночью снова атаковали ударными беспилотниками Одесский район.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили", - говорится в сообщении.

Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, в том числе 8 детей

"Данные о пострадавших пока не поступали. Информация уточняется", - добавил глава области.

Позже Кипер сообщил о погибшем юноше в результате атаки РФ:

"К сожалению, в результате ночной атаки врага смертельное ранение получил юноша, 2009 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая трагедия для семьи и всех нас".

Что предшествовало?

Автор: 

обстрел (32329) Одесская область (4272) Одесский район (572)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення ,смерть терористу путіну.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:09 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 11:49 Ответить
 
 