Рашисты нанесли удар БПЛА по многоэтажке на Одесчине: погиб юноша
Российские захватчики ночью снова атаковали ударными беспилотниками Одесский район.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Что известно?
"Вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили", - говорится в сообщении.
Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, в том числе 8 детей
"Данные о пострадавших пока не поступали. Информация уточняется", - добавил глава области.
Позже Кипер сообщил о погибшем юноше в результате атаки РФ:
"К сожалению, в результате ночной атаки врага смертельное ранение получил юноша, 2009 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая трагедия для семьи и всех нас".
Что предшествовало?
- 19 января 2026 года россияне атаковали БПЛА многоэтажный жилой дом в Одесском районе.
- 21 января оккупационная армия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области.
