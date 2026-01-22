Рашисты нанесли удар БПЛА по многоэтажке на Одесчине: погиб юноша

Российские захватчики ночью снова атаковали ударными беспилотниками Одесский район.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Вражеский дрон попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации. Повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили", - говорится в сообщении.

Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, в том числе 8 детей

"Данные о пострадавших пока не поступали. Информация уточняется", - добавил глава области.

Позже Кипер сообщил о погибшем юноше в результате атаки РФ:

"К сожалению, в результате ночной атаки врага смертельное ранение получил юноша, 2009 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая трагедия для семьи и всех нас".

Что предшествовало?

19 января 2026 года россияне атаковали БПЛА многоэтажный жилой дом в Одесском районе.

21 января оккупационная армия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области.

