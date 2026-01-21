Почти вся инфраструктура подконтрольной части Донетчины разрушена, - ОГА
Почти вся инфраструктура подконтрольной Украине части Донецкой области подверглась разрушениям.
Об этом рассказал в телеэфире глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Враг продолжает разрушать инфраструктуру
"Только за последние 10 дней оккупант сбросил на Донецкую область 768 управляемых и фугасных авиабомб. Разрушены почти все объекты инфраструктуры, которые попадают под обстрелы — как коммунальной, так и частной собственности. В таких условиях сейчас живет Донецкая область", — сказал глава ОГА.
Службы работают над восстановлением
Как рассказал Филашкин, несмотря на постоянные обстрелы в регионе круглосуточно работают энергетики.
"Более 200 наших энергетиков работают почти круглосуточно, это более 30 бригад. И я благодарю их еще раз, потому что наши энергетики одни из самых мужественных. И свет они восстанавливают сразу, если позволяет ситуация с безопасностью, потому что враг пытается все уничтожить здесь", - рассказал чиновник.
Также он добавил, что газовики и все коммунальные службы области работают в усиленном режиме, чтобы поддержать население во время сложнейшей зимы.
Мобильная связь в области
Кроме этого, Филашкин рассказал, что в Донецкой области обеспечено резервное питание всех вышек мобильной связи.
"Мы работаем напрямую с нашими мобильными операторами. Потому что мы понимаем, что стабильная связь в Донецкой области должна быть обязательно", - добавил глава ОГА.
Понімаєте - Донбас , там же наши , рузкіє люді .. Ми обязани ім помочь ..))
Добре якщо не ядерних.
Після війни населення буде втричі меньше за довоєнне. Принаймі працездатне самостійне населення.
Доведеться економічно_відступати з цілих областей, або інакше давати їх глобалістам, щоб завозили туди Бангладеш
Головне зараз створити дієздатну владу, інакше " у геогрфічному серці Європи" буде пустеля...
Фламінги міндича не долітають??