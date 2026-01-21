Обстрелы Донетчины
Почти вся инфраструктура подконтрольной части Донетчины разрушена, - ОГА

На подконтрольной части Донецкой области разрушена почти вся инфраструктура

Почти вся инфраструктура подконтрольной Украине части Донецкой области подверглась разрушениям.

Об этом рассказал в телеэфире глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает разрушать инфраструктуру

"Только за последние 10 дней оккупант сбросил на Донецкую область 768 управляемых и фугасных авиабомб. Разрушены почти все объекты инфраструктуры, которые попадают под обстрелы — как коммунальной, так и частной собственности. В таких условиях сейчас живет Донецкая область", — сказал глава ОГА.

Службы работают над восстановлением

Как рассказал Филашкин, несмотря на постоянные обстрелы в регионе круглосуточно работают энергетики.

"Более 200 наших энергетиков работают почти круглосуточно, это более 30 бригад. И я благодарю их еще раз, потому что наши энергетики одни из самых мужественных. И свет они восстанавливают сразу, если позволяет ситуация с безопасностью, потому что враг пытается все уничтожить здесь", - рассказал чиновник.

Также он добавил, что газовики и все коммунальные службы области работают в усиленном режиме, чтобы поддержать население во время сложнейшей зимы.

Мобильная связь в области

Кроме этого, Филашкин рассказал, что в Донецкой области обеспечено резервное питание всех вышек мобильной связи.

"Мы работаем напрямую с нашими мобильными операторами. Потому что мы понимаем, что стабильная связь в Донецкой области должна быть обязательно", - добавил глава ОГА.

обстрел Донецкая область инфраструктура
Не сердіться за думку, але у нас немає ресурсів і населення, щоб усе колись стало "як раніше".
Головне зараз створити дієздатну владу, інакше " у геогрфічному серці Європи" буде пустеля...
21.01.2026 22:05 Ответить
а чому Лугандонія не зруйнована??
Фламінги міндича не долітають??
21.01.2026 23:13 Ответить
а тем временем лугандония и данетск себе живут припеваючи
22.01.2026 01:03 Ответить
філашкін отримує зарплату - а що там із руйнюваннями, йому пофіг...
Капає і капає....
21.01.2026 21:50 Ответить
Афігенно допомогли ..
Понімаєте - Донбас , там же наши , рузкіє люді .. Ми обязани ім помочь ..))
21.01.2026 21:52 Ответить
Треба зруйнувати непідконтрольну!
21.01.2026 21:58 Ответить
Буде один великий полігон складування відходів.
Добре якщо не ядерних.
Після війни населення буде втричі меньше за довоєнне. Принаймі працездатне самостійне населення.
Доведеться економічно_відступати з цілих областей, або інакше давати їх глобалістам, щоб завозили туди Бангладеш
21.01.2026 22:03 Ответить
Всілякі 'емірати' Близького Сходу теж завозять до себе дешеву за їхніми мірками робочу силу, при цьому автохтонне населення зовсім не потерпає (а навіть навпаки - так, як багатьом країнам і не снилося). Головне побудувати правильну модель економіки в інтересах громадян України (а 'глобалістисні лякалки', то для боліт з їхніми 'скрепами').
22.01.2026 09:05 Ответить
а чому Лугандонія не зруйнована??
Фламінги міндича не долітають??
21.01.2026 23:13 Ответить
а тем временем лугандония и данетск себе живут припеваючи
22.01.2026 01:03 Ответить
А майже вся інфраструктура не підконтрольної Україні Донеччини теж зруйнована? Якщо ні, то чому, адже ця територія слугує плацдармом москалям для наступу далі і здійснює тилове забезпечення окупантів, при цьому перебуваючи в досяжності абсолютної більшості наших засобів вогневого ураження?
22.01.2026 08:59 Ответить
Це він натякає нате що нічого її захищати.
22.01.2026 09:10 Ответить
 
 