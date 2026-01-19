Сутки в Донецкой области: трое раненых, атакованы три района области

В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 19 января рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской громады разрушено 4 дома, в Грузском — 2.

Краматорский район

В Славянске ранен человек, повреждены 11 домов и автомобиль. В Зеленом Александровской громады ранены 2 человека, 1 дом разрушен и 10 повреждены.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 423 человека, в том числе 55 детей.







