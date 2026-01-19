Доба на Донеччині: троє поранених, атаковано три райони області
Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 19 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Золотому Колодязі Шахівської громади зруйновано 4 будинки, у Грузькому — 2.
Краматорський район
У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 11 будинків та автівку. У Зеленому Олександрівської громади поранено 2 людини, один будинок зруйновано і 10 пошкоджено.
Бахмутський район
У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 423 людини, у тому числі 55 дітей.
