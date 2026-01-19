УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15171 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
297 0

Доба на Донеччині: троє поранених, атаковано три райони області

Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 19 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

У Золотому Колодязі Шахівської громади зруйновано 4 будинки, у Грузькому — 2.

Краматорський район

У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 11 будинків та автівку. У Зеленому Олександрівської громади поранено 2 людини, один будинок зруйновано і 10 пошкоджено.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 423 людини, у тому числі 55 дітей.

обстріл
Автор: 

армія рф (20824) обстріл (33663) Донецька область (11052)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 