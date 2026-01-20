РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10478 посетителей онлайн
Новости Фото Атака РФ по Дружковке
747 0

Оккупанты сбросили шесть КАБов на Дружковку: четверо раненых

Сегодня, 20 января 2026 года, российские войска нанесли удары по Дружковке в Донецкой области. Оккупанты сбросили на город шесть авиабомб "ФАБ-250" с УМПК.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о пострадавших?

Отмечается, что в результате вражеской атаки телесные повреждения получили четверо гражданских.

  • У 46-летней женщины и трех мужчин в возрасте 47, 48 и 57 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и переломы.
  • Среди пострадавших - супруги, которые на момент обстрела ехали в автомобиле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг накапливает пехоту в Покровске, Мирноград "кишит" россиянами, бои продолжаются, - DeepState

Пострадавшие госпитализированы.

Повреждения

Разрушено частное домовладение и уничтожен автомобиль.

Читайте: Россия планирует масштабную геологоразведку на оккупированной Донецкой области до 2031 года, - СЗР

Последствия атаки

Удар РФ по Дружковке
Автор: 

обстрел (32307) Донецкая область (12171) Дружковка (135)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 