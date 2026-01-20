Оккупанты сбросили шесть КАБов на Дружковку: четверо раненых

Сегодня, 20 января 2026 года, российские войска нанесли удары по Дружковке в Донецкой области. Оккупанты сбросили на город шесть авиабомб "ФАБ-250" с УМПК.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о пострадавших?

Отмечается, что в результате вражеской атаки телесные повреждения получили четверо гражданских.

У 46-летней женщины и трех мужчин в возрасте 47, 48 и 57 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и переломы.

Среди пострадавших - супруги, которые на момент обстрела ехали в автомобиле.

Пострадавшие госпитализированы.

Повреждения

Разрушено частное домовладение и уничтожен автомобиль.

Последствия атаки



