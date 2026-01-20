Окупанти скинули шість КАБів на Дружківку: четверо поранених

Сьогодні, 20 січня 2026 року, російські війська завдали ударів по Дружківці в Донецькій області. Окупанти скинули на місто шість авіабомб "ФАБ-250" з УМПК.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про постраждалих?

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки зазнали тілесних ушкоджень четверо цивільних.

  • У 46-річної жінки та трьох чоловіків віком 47, 48 й 57 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення і переломи.
  • Серед постраждалих - подружжя, яке на момент обстрілу їхало в автівці.

Потерпілих ушпиталено.

Пошкодження

Зруйновано приватне домоволодіння та знищено автомобіль.

Наслідки атаки

Удар РФ по Дружківці
Удар РФ по Дружківці

