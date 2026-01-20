Окупанти скинули шість КАБів на Дружківку: четверо поранених
Сьогодні, 20 січня 2026 року, російські війська завдали ударів по Дружківці в Донецькій області. Окупанти скинули на місто шість авіабомб "ФАБ-250" з УМПК.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про постраждалих?
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки зазнали тілесних ушкоджень четверо цивільних.
- У 46-річної жінки та трьох чоловіків віком 47, 48 й 57 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення і переломи.
- Серед постраждалих - подружжя, яке на момент обстрілу їхало в автівці.
Потерпілих ушпиталено.
Пошкодження
Зруйновано приватне домоволодіння та знищено автомобіль.
Наслідки атаки
