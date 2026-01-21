Майже вся інфраструктура підконтрольної частини Донеччини зруйнована, - ОВА
Майже вся інфраструктура підконтрольної Україні частини Донеччини зазнала руйнувань.
Про це розповів у телеефірі очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру
"Тільки за останні 10 днів 768 керованих та фугасних авіабомб окупант скинув на Донеччину. Зруйновані майже всі об’єкти інфраструктури, які потрапляють під обстріли — як комунальної, так і приватної власності. У таких умовах зараз живе Донеччина", - сказав очільник ОВА.
Служби працюють над відновленням
Як розповів Філашкін, попри постійні обстріли в регіоні цілодобово працюють енергетики.
"Більше 200 наших енергетиків працюють майже цілодобово, це більше 30 бригад. І дякую їм вкотре, бо наші енергетики одні з самих мужніх. І світло вони відновлюють відразу, якщо дозволяє безпекова ситуація, бо ворог намагається все знищити тут", - розповів посадовець.
Також він додав, що газовики та всі комунальні служби області працюють у посиленому режимі, щоб підтримати населення під час найскладнішої зими.
Мобільний зв’язок в області
Крім цього, Філашкін розповів, що на Донеччині забезпечено резервне живлення всіх вишок мобільного зв’язку.
"Ми працюємо безпосередньо з нашими мобільними операторами. Бо ми розуміємо, що сталий зв’язок у Донецькій області повинен буть обов’язково",- додав очільник ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Понімаєте - Донбас , там же наши , рузкіє люді .. Ми обязани ім помочь ..))
Добре якщо не ядерних.
Після війни населення буде втричі меньше за довоєнне. Принаймі працездатне самостійне населення.
Доведеться економічно_відступати з цілих областей, або інакше давати їх глобалістам, щоб завозили туди Бангладеш
Головне зараз створити дієздатну владу, інакше " у геогрфічному серці Європи" буде пустеля...
