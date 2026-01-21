Майже вся інфраструктура підконтрольної частини Донеччини зруйнована, - ОВА

На підконтрольній частині Донеччини зруйновано майже всю інфраструктуру

Майже вся інфраструктура підконтрольної Україні частини Донеччини зазнала руйнувань.

Про це розповів у телеефірі очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру

"Тільки за останні 10 днів 768 керованих та фугасних авіабомб окупант скинув на Донеччину. Зруйновані майже всі об’єкти інфраструктури, які потрапляють під обстріли — як комунальної, так і приватної власності. У таких умовах зараз живе Донеччина", - сказав очільник ОВА.

Служби працюють над відновленням

Як розповів Філашкін, попри постійні обстріли в регіоні цілодобово працюють енергетики.

"Більше 200 наших енергетиків працюють майже цілодобово, це більше 30 бригад. І дякую їм вкотре, бо наші енергетики одні з самих мужніх. І світло вони відновлюють відразу, якщо дозволяє безпекова ситуація, бо ворог намагається все знищити тут", - розповів посадовець.

Також він додав, що газовики та всі комунальні служби області працюють у посиленому режимі, щоб підтримати населення під час найскладнішої зими.

Мобільний зв’язок в області

Крім цього, Філашкін розповів, що на Донеччині забезпечено резервне живлення всіх вишок мобільного зв’язку.

"Ми працюємо безпосередньо з нашими мобільними операторами. Бо ми розуміємо, що сталий зв’язок у Донецькій області повинен буть обов’язково",- додав очільник ОВА.

обстріл (33663) Донецька область (11052) інфраструктура (585)
+5
Не сердіться за думку, але у нас немає ресурсів і населення, щоб усе колись стало "як раніше".
Головне зараз створити дієздатну владу, інакше " у геогрфічному серці Європи" буде пустеля...
21.01.2026 22:05 Відповісти
+5
а чому Лугандонія не зруйнована??
Фламінги міндича не долітають??
21.01.2026 23:13 Відповісти
+5
а тем временем лугандония и данетск себе живут припеваючи
22.01.2026 01:03 Відповісти
філашкін отримує зарплату - а що там із руйнюваннями, йому пофіг...
Капає і капає....
21.01.2026 21:50 Відповісти
Афігенно допомогли ..
--------------
Понімаєте - Донбас , там же наши , рузкіє люді .. Ми обязани ім помочь ..))
.
21.01.2026 21:52 Відповісти
Треба зруйнувати непідконтрольну!
21.01.2026 21:58 Відповісти
Буде один великий полігон складування відходів.
Добре якщо не ядерних.
Після війни населення буде втричі меньше за довоєнне. Принаймі працездатне самостійне населення.
Доведеться економічно_відступати з цілих областей, або інакше давати їх глобалістам, щоб завозили туди Бангладеш
21.01.2026 22:03 Відповісти
Не сердіться за думку, але у нас немає ресурсів і населення, щоб усе колись стало "як раніше".
Головне зараз створити дієздатну владу, інакше " у геогрфічному серці Європи" буде пустеля...
21.01.2026 22:05 Відповісти
Всілякі 'емірати' Близького Сходу теж завозять до себе дешеву за їхніми мірками робочу силу, при цьому автохтонне населення зовсім не потерпає (а навіть навпаки - так, як багатьом країнам і не снилося). Головне побудувати правильну модель економіки в інтересах громадян України (а 'глобалістисні лякалки', то для боліт з їхніми 'скрепами').
22.01.2026 09:05 Відповісти
а чому Лугандонія не зруйнована??
Фламінги міндича не долітають??
21.01.2026 23:13 Відповісти
а тем временем лугандония и данетск себе живут припеваючи
22.01.2026 01:03 Відповісти
А майже вся інфраструктура не підконтрольної Україні Донеччини теж зруйнована? Якщо ні, то чому, адже ця територія слугує плацдармом москалям для наступу далі і здійснює тилове забезпечення окупантів, при цьому перебуваючи в досяжності абсолютної більшості наших засобів вогневого ураження?
22.01.2026 08:59 Відповісти
Це він натякає нате що нічого її захищати.
22.01.2026 09:10 Відповісти
 
 