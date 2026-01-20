СБУ задержала агента ГРУ РФ, готовившего схроны с взрывчаткой для терактов в 4 регионах Украины

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. По результатам упреждающих действий задержан агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который занимался подготовкой тайников со взрывчаткой.

По имеющейся информации, рашисты планировали использовать изготовленные им самодельные взрывные устройства для подрывов автомобилей Сил обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Как установило расследование, задание врага выполнял 55-летний экс-правоохранитель из Одесской области, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях.

После вербовки агент получил от ГРУ РФ координаты тайников, из которых достал заготовки для трех самодельных взрывных устройств на основе пластида и электродетонаторов, а также две противопехотные мины.

Полученные из тайников средства поражения фигурант снаряжал средствами дистанционного подрыва и закладывал в новые тайники, определенные его куратором из РФ. В основном такие "локации" находились на окраинах вышеупомянутых городов подальше от жилой застройки.

Впоследствии другие участники российской агентуры должны были прибыть к тайникам, забрать из них взрывные средства и установить их под кузовами автомобилей военнослужащих.

Контрразведка СБУ заблаговременно раскрыла вражеский замысел, поэтапно задокументировала преступные действия экс-правоохранителя и его куратора от ГРУ РФ.

Одновременно с этим были изъяты и нейтрализованы все СВП и другие средства поражения, спрятанные в тайниках.

На финальном этапе спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали агента.

Во время обысков у фигуранта также изъяты самодельные взрывные устройства вместе с комплектующими.

В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

подготовка к террористическому акту;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества













