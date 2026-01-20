РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13219 посетителей онлайн
Новости Фото Государственная измена
2 823 10

СБУ задержала агента ГРУ РФ, готовившего схроны с взрывчаткой для терактов в 4 регионах Украины

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. По результатам упреждающих действий задержан агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который занимался подготовкой тайников со взрывчаткой.

По имеющейся информации, рашисты планировали использовать изготовленные им самодельные взрывные устройства для подрывов автомобилей Сил обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Как установило расследование, задание врага выполнял 55-летний экс-правоохранитель из Одесской области, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях.

После вербовки агент получил от ГРУ РФ координаты тайников, из которых достал заготовки для трех самодельных взрывных устройств на основе пластида и электродетонаторов, а также две противопехотные мины.

Полученные из тайников средства поражения фигурант снаряжал средствами дистанционного подрыва и закладывал в новые тайники, определенные его куратором из РФ. В основном такие "локации" находились на окраинах вышеупомянутых городов подальше от жилой застройки.

Впоследствии другие участники российской агентуры должны были прибыть к тайникам, забрать из них взрывные средства и установить их под кузовами автомобилей военнослужащих.

Контрразведка СБУ заблаговременно раскрыла вражеский замысел, поэтапно задокументировала преступные действия экс-правоохранителя и его куратора от ГРУ РФ.

Одновременно с этим были изъяты и нейтрализованы все СВП и другие средства поражения, спрятанные в тайниках.

На финальном этапе спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали агента.

Во время обысков у фигуранта также изъяты самодельные взрывные устройства вместе с комплектующими.

В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • подготовка к террористическому акту;
  • незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
  • незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

Автор: 

Одесская область (4267) СБУ (20591) теракт (2423) ГРУ (108)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Таке враження що з цими виродками граются ,та розстріляти паскуду і другим наука буде в країні війна з найкривавішим ворогом.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:11 Ответить
+5
Чого не прикрутити СВП до пуза потвори та активувати? Нехай політає падлюка.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:15 Ответить
+2
Це ж Одещина, там багато таких Кіс Воробьянінових.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, баканов з новіковим, його зловили??
Кабміндічі «зхвильовані» з єрмаком і татаровим….
показать весь комментарий
20.01.2026 10:09 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Баканова з наумовим?
Ой, нє....
Якогось торчка.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:22 Ответить
Предводитель дворянства... Ещё и князь
показать весь комментарий
20.01.2026 10:25 Ответить
показать весь комментарий
мінти-пдр..ждуни х..йові,,,Не дочекався в своїй Адессссє недоістот путінських..А то вже б людей на підвалах катував, як його коллеги на окупованих територіях України... їм дали ранню пенсію щоб ті змогли стати на захист України...То вони захищають тільки своє пузо . В більшості і з 14 року і з 22 стали інвалідами, бо вони вже захистили владу від українців і у них сил вже немає..
показать весь комментарий
20.01.2026 10:31 Ответить
Коли я почую,що СБУ ВИКРИЛО,АРЕШТУВАЛО ,(а суд) посадив ЗРАДНИКА У ВИСШИХ ЕШЕЛОНАХ ВЛАДИ--там поле не почате. А так--мілки сошки.Да зрадникі,вороги України сидять у високих кабінетах---чи СБУ сліпе,чи не професіональне.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:55 Ответить
Таким треба вирок: забиття каменями. Ніхто не знає хто кинув вирішальний.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:56 Ответить
дворянин. голубых кровей
****
показать весь комментарий
20.01.2026 11:15 Ответить
 
 