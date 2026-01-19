К 15 годам за решеткой приговорен агент ФСБ, пытавшийся сжечь опорную электроподстанцию на Кировоградщине
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ.
Он пытался поджечь одну из ключевых электроподстанций в Кировоградской области и шпионил за локациями Сил обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как установило расследование, агентурные задания выполнял завербованный врагом 21-летний кассир местного продуктового магазина. В поле зрения ФСБ он попал из-за прокремлевских комментариев в Telegram-каналах.
После вербовки предатель начал отслеживать координаты электроподстанций, питающих стратегически важные объекты региона.
Согласовав "цель" с оккупантами, агент прибыл к энергообъекту, вылил на его оборудование легковоспламеняющуюся смесь и пытался поджечь ее.
В этот момент фигуранта задержали сотрудники СБУ. У задержанного изъята емкость с горючей жидкостью и смартфон, с которого он контактировал с куратором от ФСБ.
В ходе расследования было установлено, что предатель также отслеживал локации украинских войск, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки.
На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- диверсия, совершенная в условиях военного положения.
