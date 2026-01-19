СБУ разоблачила еще 8 агитаторов рашизма: среди них должностное лицо суда и рецидивист

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на восьмерых прокремлевских агитаторов, которые поддерживали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали расследования

Так, в Киеве задержана секретарь судебного заседания одного из столичных судов, которая оправдывала временную оккупацию Крыма и части восточных регионов Украины.

Кроме этого, она ставила под сомнение существование украинской государственности и "защищала" полномасштабное вторжение РФ.

В Херсоне разоблачен еще один фигурант. Им оказался 46-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за убийство, а после захвата Бериславского района пошел на сотрудничество с врагом.

По материалам дела, коллаборационист занимался подготовкой к псевдореферендуму в регионе и вошел в состав оккупационного "избиркома № 809".

Как установило расследование, злоумышленник обходил дома местных жителей и агитировал их голосовать за "присоединение" Херсонщины к РФ.

После деоккупации региона фигурант почти четыре года скрывался в подвале родственников, надеясь избежать правосудия.

В Запорожье подозрение получил бывший работник оборонного предприятия, который в соцсетях призывал к оккупации областного центра.

Кроме того, он агитировал в чатах за воздушные атаки рашистов на промышленные объекты региона, производящие дроны для украинских войск.

Таким образом он пытался "заинтересовать" российские спецслужбы для дальнейшей разведывательной деятельности в интересах страны-агрессора.

В Житомирской области задержан организатор подпольной ячейки фейкового "народовластия".

Он и его сообщник публиковали пропагандистские видео на собственном YouTube-канале, где призывали не признавать субъектность украинского государства, легитимность его государственных органов и действующее законодательство.

В Винницкой области получил подозрение 57-летний певец, который выступал за "раздел" Украины и пытался дискредитировать борьбу украинского народа против российских оккупантов.

Также в регионе разоблачен 55-летний охранник местной фирмы, который в Телеграм-каналах призывал рашистов продолжить обстрелы областного центра.

В Черкасской области СБУ задержала фигурантку, которая в соцсетях публиковала посты в поддержку российской частной компании "Вагнер".

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.

В настоящее время сторонникам рашизма сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, соединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды;
  • колаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

сбу
Ну де береться стільки кацапського гівна на 12 році війни?
19.01.2026 13:25 Ответить
Пропоную посадити ту посадовицю суду в одну камеру з рецидивістом!! 🤔
19.01.2026 13:35 Ответить
Вы что не видите?с такими сиськами? нэ надо!она и на свободе сгодится
19.01.2026 13:37 Ответить
- Відьму спалити!
- Але ж з такими сіськамі
- Добре! Але потім спалити!
19.01.2026 13:41 Ответить
з такими сісями палити??? Хреста на Вас нема
19.01.2026 13:47 Ответить
это как раз хорошо. 8 человек-капля в море.плохо то,что на самом деле их пока куда больше
19.01.2026 13:35 Ответить
Секретаря суду рило в студію будь ласка...Україна має бачити героїню що захищає інтереси українців
19.01.2026 13:40 Ответить
Херсонський дебіл 4 роки вже відсидів.
19.01.2026 13:49 Ответить
Є така штука інтернування, коли в час загрози існуванню держави громадян і не громадян, які МОЖУТЬ працювати на ворога, ізолюють в спеціальних таборах без суду. У час ІІ Світової так вчинили в США з японцями, які жили в США. Великобританія, наприклад, з усіма німцями, які на час війни перебували на острові. Навіть антинацистів, які втікли з Рейху. Потім їх відправили в табори через океани в Австралію, Канаду, ПАР.
19.01.2026 13:56 Ответить
Всі потенційні прихильники ***** та рускамірської кацапії повинні бути на час війни ізольовані!
19.01.2026 13:58 Ответить
Напишете,коли отримають строки,в не про" загрожує".
19.01.2026 14:02 Ответить
 
 