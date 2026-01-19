СБУ разоблачила еще 8 агитаторов рашизма: среди них должностное лицо суда и рецидивист
Служба безопасности собрала доказательную базу еще на восьмерых прокремлевских агитаторов, которые поддерживали вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали расследования
Так, в Киеве задержана секретарь судебного заседания одного из столичных судов, которая оправдывала временную оккупацию Крыма и части восточных регионов Украины.
Кроме этого, она ставила под сомнение существование украинской государственности и "защищала" полномасштабное вторжение РФ.
В Херсоне разоблачен еще один фигурант. Им оказался 46-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за убийство, а после захвата Бериславского района пошел на сотрудничество с врагом.
По материалам дела, коллаборационист занимался подготовкой к псевдореферендуму в регионе и вошел в состав оккупационного "избиркома № 809".
Как установило расследование, злоумышленник обходил дома местных жителей и агитировал их голосовать за "присоединение" Херсонщины к РФ.
После деоккупации региона фигурант почти четыре года скрывался в подвале родственников, надеясь избежать правосудия.
В Запорожье подозрение получил бывший работник оборонного предприятия, который в соцсетях призывал к оккупации областного центра.
Кроме того, он агитировал в чатах за воздушные атаки рашистов на промышленные объекты региона, производящие дроны для украинских войск.
Таким образом он пытался "заинтересовать" российские спецслужбы для дальнейшей разведывательной деятельности в интересах страны-агрессора.
В Житомирской области задержан организатор подпольной ячейки фейкового "народовластия".
Он и его сообщник публиковали пропагандистские видео на собственном YouTube-канале, где призывали не признавать субъектность украинского государства, легитимность его государственных органов и действующее законодательство.
В Винницкой области получил подозрение 57-летний певец, который выступал за "раздел" Украины и пытался дискредитировать борьбу украинского народа против российских оккупантов.
Также в регионе разоблачен 55-летний охранник местной фирмы, который в Телеграм-каналах призывал рашистов продолжить обстрелы областного центра.
В Черкасской области СБУ задержала фигурантку, которая в соцсетях публиковала посты в поддержку российской частной компании "Вагнер".
Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.
В настоящее время сторонникам рашизма сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, соединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды;
- колаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества
- Але ж з такими сіськамі
- Добре! Але потім спалити!