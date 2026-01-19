СБУ викрила ще 8 агітаторів рашизму: серед них посадовиця суду та рецидивіст

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще вісьмох прокремлівських агітаторів, які підтримували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі розслідування

Так, у Києві затримано секретаря судового засідання одного зі столичних судів, яка виправдовувала тимчасову окупацію Криму та частини східних регіонів України.

Крім цього, вона ставила під сумнів існування Української державності та "захищала" повномасштабне вторгнення РФ.

У Херсоні викрито ще одного фігуранта. Ним виявився 46-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за вбивство, а після захоплення Бериславського району пішов на співпрацю з ворогом.

За матеріалами справи, колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму в регіоні та увійшов до складу окупаційного "виборчкому № 809".

Як встановило розслідування, зловмисник обходив оселі місцевих жителів та агітував їх голосувати за "приєднання" Херсонщини до РФ.

Після деокупації регіону фігурант майже чотири роки переховувався у підвалі родичів, сподіваючись уникнути правосуддя.

У Запоріжжі підозру отримав колишній працівник оборонного підприємства, який у соцмережах закликав до окупації обласного центру.

Крім того, він агітував у чатах до повітряних атак рашистів на промислові об’єкти регіону, що виробляють дрони для українських військ.

У такий спосіб він намагався "зацікавити" російські спецслужби для подальшої розвіддіяльності в інтересах країни-агресора.

У Житомирській області затримано організатора підпільного осередку фейкового "народовладдя".

Він та його спільник публікували пропагандистські відео на власному Ютуб-каналі, де закликали не визнавати суб’єктність української держави, легітимність її державних органів і чинне законодавство.

На Вінниччині отримав підозру 57-річний співак, який виступав за "поділ" України та намагався дискредитувати боротьбу українського народу проти російських окупантів.

Також у регіоні викрито 55-річного охоронця місцевої фірми, який у Телеграм-каналах закликав рашистів продовжити обстріли обласного центру.

У Черкаській області СБУ затримала фігурантку, яка у соцмережах публікувала дописи на підтримку російської приватної компанії "Вагнер".

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь РФ.

Наразі прихильникам рашизму повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій;
  • посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнеч;
  • колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Ну де береться стільки кацапського гівна на 12 році війни?
19.01.2026 13:25
19.01.2026 13:25 Відповісти
Пропоною посадити ту посадовицю суду в одну камеру з рецидивістом!! 🤔
19.01.2026 13:35
19.01.2026 13:35 Відповісти
это как раз хорошо. 8 человек-капля в море.плохо то,что на самом деле их пока куда больше
19.01.2026 13:35
19.01.2026 13:35 Відповісти
19.01.2026 13:25 Відповісти
19.01.2026 13:35 Відповісти
Вы что не видите?с такими сиськами? нэ надо!она и на свободе сгодится
показати весь коментар
19.01.2026 13:37 Відповісти
- Відьму спалити!
- Але ж з такими сіськамі
- Добре! Але потім спалити!
показати весь коментар
19.01.2026 13:41 Відповісти
з такими сісями палити??? Хреста на Вас нема
показати весь коментар
19.01.2026 13:47 Відповісти
19.01.2026 13:35 Відповісти
Секретаря суду рило в студію будь ласка...Україна має бачити героїню що захищає інтереси українців
показати весь коментар
19.01.2026 13:40 Відповісти
Херсонський дебіл 4 роки вже відсидів.
показати весь коментар
19.01.2026 13:49 Відповісти
Є така штука інтернування, коли в час загрози існуванню держави громадян і не громадян, які МОЖУТЬ працювати на ворога, ізолюють в спеціальних таборах без суду. У час ІІ Світової так вчинили в США з японцями, які жили в США. Великобританія, наприклад, з усіма німцями, які на час війни перебували на острові. Навіть антинацистів, які втікли з Рейху. Потім їх відправили в табори через океани в Австралію, Канаду, ПАР.
показати весь коментар
19.01.2026 13:56 Відповісти
Всі потенційні прихильники ***** та рускамірської кацапії повинні бути на час війни ізольовані!
показати весь коментар
19.01.2026 13:58 Відповісти
Напишете,коли отримають строки,в не про" загрожує".
показати весь коментар
19.01.2026 14:02 Відповісти
 
 