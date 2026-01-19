До 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ, який намагався спалити опорну електропідстанцію на Кіровоградщині
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ.
Він намагався підпалити одну з ключових електропідстанцій на Кіровоградщині та шпигував за локаціями Сил оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як встановило розслідування, агентурні завдання виконував завербований ворогом 21-річний касир місцевого продуктового магазину. До уваги ФСБ він потрапив через прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.
Після вербування зрадник почав відстежувати координати електропідстанцій, що живлять стратегічно важливі об’єкти регіону.
Погодивши "ціль" з окупантами, агент прибув до енергооб’єкта, вилив на його обладнання легкозаймисту суміш і намагався підпалити її.
У цей момент фігуранта затримали співробітники СБУ. У затриманого вилучено ємність із пальним та смартфон, з якого він контактував з куратором від ФСБ.
Під час розслідування було встановлено, що зрадник також відстежував локації українських військ, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.
На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.
