До 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ, який намагався спалити опорну електропідстанцію на Кіровоградщині

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ.

Він намагався підпалити одну з ключових електропідстанцій на Кіровоградщині та шпигував за локаціями Сил оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як встановило розслідування, агентурні завдання виконував завербований ворогом 21-річний касир місцевого продуктового магазину. До уваги ФСБ він потрапив через прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування зрадник почав відстежувати координати електропідстанцій, що живлять стратегічно важливі об’єкти регіону.

Погодивши "ціль" з окупантами, агент прибув до енергооб’єкта, вилив на його обладнання легкозаймисту суміш і намагався підпалити її.

У цей момент фігуранта затримали співробітники СБУ. У затриманого вилучено ємність із пальним та смартфон, з якого він контактував з куратором від ФСБ.

Під час розслідування було встановлено, що зрадник також відстежував локації українських військ, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.

Також читайте: СБУ викрила ще 8 агітаторів рашизму: серед них посадовиця суду та рецидивіст. ФОТОрепортаж