УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12100 відвідувачів онлайн
Новини Державна зрада
827 2

До 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ, який намагався спалити опорну електропідстанцію на Кіровоградщині

До 15 років за ґратами засуджено агента ФСБ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ.

Він намагався підпалити одну з ключових електропідстанцій на Кіровоградщині та шпигував за локаціями Сил оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як встановило розслідування, агентурні завдання виконував завербований ворогом 21-річний касир місцевого продуктового магазину. До уваги ФСБ він потрапив через прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування зрадник почав відстежувати координати електропідстанцій, що живлять стратегічно важливі об’єкти регіону.

Погодивши "ціль" з окупантами, агент прибув до енергооб’єкта, вилив на його обладнання легкозаймисту суміш і намагався підпалити її.

У цей момент фігуранта затримали співробітники СБУ. У затриманого вилучено ємність із пальним та смартфон, з якого він контактував з куратором від ФСБ.

Під час розслідування було встановлено, що зрадник також відстежував локації українських військ, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.

Автор: 

СБУ (13781) ФСБ (1529) Кіровоградська область (658)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
краще б стратили, х-уйловці, ми виживемо, а ви не чекайте на Х-уйла, не дочекаєтеся
показати весь коментар
19.01.2026 16:38 Відповісти
Таких покидьків треба поливати отой сумішшю, відводити у сторону та кидати сірник. Він не заслуговує ані суду , ані камери.
показати весь коментар
19.01.2026 18:29 Відповісти
 
 