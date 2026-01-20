СБУ затримала агента ГРУ РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у 4 регіонах України
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який займався підготовкою схронів з вибухівкою.
За наявною інформацією, рашисти планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої для підривів авто Сил оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах.
Після вербування агент отримав від ГРУ РФ координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни.
Отримані з тайників засоби ураження фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з РФ. Здебільшого такі "локації" знаходилися на околицях вищезазначених міст подалі від житлової забудови.
Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.
Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії експравоохоронця і його куратора від ГРУ РФ.
Одночасно з цим було вилучено та нейтралізовано всі СВП та інші засоби ураження, заховані у тайниках.
На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки затримали агента.
Під час обшуків у фігуранта також вилучено саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- готування до терористичного акту;
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
- незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв.
Зловмисник перебуває під вартою.
Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
