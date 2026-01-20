СБУ затримала агента ГРУ РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у 4 регіонах України

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який займався підготовкою схронів з вибухівкою.

За наявною інформацією, рашисти планували використати зроблені ним саморобні вибухові пристрої для підривів авто Сил оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 55-річний експравоохоронець з Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах.

Після вербування агент отримав від ГРУ РФ координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни.

Отримані з тайників засоби ураження фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором з РФ. Здебільшого такі "локації" знаходилися на околицях вищезазначених міст подалі від житлової забудови.

Згодом інші учасники російської агентури мали прибути до схронів, забрати з них вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум, поетапно задокументувала злочинні дії експравоохоронця і його куратора від ГРУ РФ.

Одночасно з цим було вилучено та нейтралізовано всі СВП та інші засоби ураження, заховані у тайниках.

На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки затримали агента.

Під час обшуків у фігуранта також вилучено саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • готування до терористичного акту;
  • незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
  • незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв.

Зловмисник перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Таке враження що з цими виродками граются ,та розстріляти паскуду і другим наука буде в країні війна з найкривавішим ворогом.
20.01.2026 10:11 Відповісти
Чого не прикрутити СВП до пуза потвори та активувати? Нехай політає падлюка.
20.01.2026 10:15 Відповісти
Це ж Одещина, там багато таких Кіс Воробьянінових.
20.01.2026 10:49 Відповісти
Мабуть, баканов з новіковим, його зловили??
Кабміндічі «зхвильовані» з єрмаком і татаровим….
20.01.2026 10:09 Відповісти
Таке враження що з цими виродками граются ,та розстріляти паскуду і другим наука буде в країні війна з найкривавішим ворогом.
Чого не прикрутити СВП до пуза потвори та активувати? Нехай політає падлюка.
Баканова з наумовим?
Ой, нє....
Якогось торчка.
20.01.2026 10:22 Відповісти
Предводитель дворянства... Ещё и князь
20.01.2026 10:25 Відповісти
Це ж Одещина, там багато таких Кіс Воробьянінових.
20.01.2026 10:49 Відповісти
мінти-пдр..ждуни х..йові,,,Не дочекався в своїй Адессссє недоістот путінських..А то вже б людей на підвалах катував, як його коллеги на окупованих територіях України... їм дали ранню пенсію щоб ті змогли стати на захист України...То вони захищають тільки своє пузо . В більшості і з 14 року і з 22 стали інвалідами, бо вони вже захистили владу від українців і у них сил вже немає..
20.01.2026 10:31 Відповісти
Коли я почую,що СБУ ВИКРИЛО,АРЕШТУВАЛО ,(а суд) посадив ЗРАДНИКА У ВИСШИХ ЕШЕЛОНАХ ВЛАДИ--там поле не почате. А так--мілки сошки.Да зрадникі,вороги України сидять у високих кабінетах---чи СБУ сліпе,чи не професіональне.
20.01.2026 10:55 Відповісти
Таким треба вирок: забиття каменями. Ніхто не знає хто кинув вирішальний.
20.01.2026 10:56 Відповісти
дворянин. голубых кровей
