Рашисти вдарили БпЛА по багатоповерхівці на Одещині: загинув юнак

Російські загарбники вночі знову атакували ударними безпілотниками Одеський район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Що відомо?

"Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Із багатоповерхівки евакуювали 58 людей, зокрема 8 дітей.

"Дані про постраждалих наразі не надходили. Інформація уточнюється", - додав глава області.

Пізніше Кіпер повідомив про загиблого юнака внаслідок атаки РФ:

"На жаль, внаслідок нічної атаки ворога смертельного поранення зазнав юнак, 2009 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Це велика трагедія для родини і всіх нас".

Що передувало?

19 січня 2026 року росіяни атакували БпЛА багатоповерховий житловий будинок в Одеському районі.

21 січня окупаційна армія вдарила по енергетичному об'єкту на Одещині.

