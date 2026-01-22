Враг атаковал Днепр БПЛА: возник пожар в многоэтажке

Российские войска 22 января днем атаковали Днепр беспилотником. В результате удара поврежден многоэтажный жилой дом, в двух квартирах вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Детали выясняются.

Ранее сообщалось, что рашисты атаковали ракетой Кривой Рог: пострадали 5 человек, в том числе полуторагодовалый мальчик.