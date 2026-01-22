Враг атаковал Днепр БПЛА: возник пожар в многоэтажке
Российские войска 22 января днем атаковали Днепр беспилотником. В результате удара поврежден многоэтажный жилой дом, в двух квартирах вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
"Враг нанес удар БПЛА по Днепру. Поврежден многоэтажный дом. Возник пожар в двух квартирах", - говорится в сообщении.
Детали выясняются.
Ранее сообщалось, что рашисты атаковали ракетой Кривой Рог: пострадали 5 человек, в том числе полуторагодовалый мальчик.
