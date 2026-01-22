Удар РФ по Кривому Рогу: вже 12 постраждалих, зокрема четверо дітей

За оновленими даними, у Кривому Розі внаслідок російської атаки вже відомо про 12 постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі діти

Як зазначається, серед 12 постраждалих тепер і дворічний хлопчик, який лікуватиметься амбулаторно.

"Отже, потерпілих дітей загалом четверо", - зазначив голова ОВА.

Ліквідація наслідків

Повідомляється, що в місті розгорнуто Штаб допомоги людям. Також мешканцям, чиї домівки пошкодив агресор, видають матеріали для швидкого ремонту.

усі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

