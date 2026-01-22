Удар РФ по Кривому Рогу: вже 12 постраждалих, зокрема четверо дітей
За оновленими даними, у Кривому Розі внаслідок російської атаки вже відомо про 12 постраждалих.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі діти
Як зазначається, серед 12 постраждалих тепер і дворічний хлопчик, який лікуватиметься амбулаторно.
"Отже, потерпілих дітей загалом четверо", - зазначив голова ОВА.
Ліквідація наслідків
Повідомляється, що в місті розгорнуто Штаб допомоги людям. Також мешканцям, чиї домівки пошкодив агресор, видають матеріали для швидкого ремонту.
усі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Наслідки атаки
Що передувало?
- Раніше повідомлляося, що рашисти атакували ракетою Кривий Ріг. Зазначалося про п'ятьох постраждалих.
- Вночі та вранці російські окупанти атакували Дніпропетровську область.
- Відомо, що у Кривому Розі через ворожий БпЛА травмована жінка 70 років. Зайнявся приватний будинок.
