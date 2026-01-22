7 человек пострадали вследствие удара РФ по многоэтажке в Днепре
Сегодня, 22 января, российские войска атаковали беспилотником Днепр, вследствие чего вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Пожар ликвидирован
Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар в днепровской многоэтажке, в которую попал вражеский беспилотник.
Пострадавшие
По уточненным данным, вследствие атаки пострадали 7 человек. В больнице остается 88-летний мужчина. Все остальные пострадавшие находятся под амбулаторным наблюдением.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что днем 22 января россияне нанесли удар беспилотником по Днепру, вследствие чего в двух квартирах многоэтажки вспыхнул пожар.
