7 человек пострадали вследствие удара РФ по многоэтажке в Днепре

Сегодня, 22 января, российские войска атаковали беспилотником Днепр, вследствие чего вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Пожар ликвидирован

Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар в днепровской многоэтажке, в которую попал вражеский беспилотник.

Пострадавшие

По уточненным данным, вследствие атаки пострадали 7 человек. В больнице остается 88-летний мужчина. Все остальные пострадавшие находятся под амбулаторным наблюдением.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что днем 22 января россияне нанесли удар беспилотником по Днепру, вследствие чего в двух квартирах многоэтажки вспыхнул пожар.

Жаль , в день і шахед гарна ціль для шилки .
22.01.2026 19:00 Ответить
Летіли 4 шт. з невеликим інтервалом. Перших два проспали. По третьому трохи постріляли, можливо з Шилки чи ЗУ-23, без результату. Не дивно, бо судячи по звуку дрони були реактивні. Четвертого вибуху не чув. Він трохи відстав. Можливо збили на підльоті, чи не здетонував.
22.01.2026 21:46 Ответить
 
 