Удар РФ по Кривому Рогу: уже 12 пострадавших, в том числе четверо детей
По обновленным данным, в Кривом Роге в результате российской атаки уже известно о 12 пострадавших.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие дети
Как отмечается, среди 12 пострадавших теперь и двухлетний мальчик, который будет лечиться амбулаторно.
"Пострадавших детей в общей сложности четверо", - отметил глава ОГА.
Ликвидация последствий
Сообщается, что в городе развернут Штаб помощи людям. Также жителям, чьи дома повредил агрессор, выдают материалы для быстрого ремонта.
Все необходимые службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Последствия атаки
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты атаковали ракетой Кривой Рог, пять пострадавших.
- Ночью и утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область.
- Известно, что в Кривом Роге из-за вражеского БПЛА травмирована женщина 70 лет. Загорелся частный дом.
