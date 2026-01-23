РФ майже добу атакувала Кривий Ріг: пошкоджено інфраструктуру, 4 дорослих та 3 дітей постраждали

Російські окупанти до пізньої ночі атакували Кривий Ріг, обстріл тривав майже добу.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"До пізньої ночі ворог продовжував атакувати наше місто ударними БпЛА, загалом комбінована атака тривала майже добу та була спрямована на цивільну інфраструктуру та об'єкти.

За добу Кривий Ріг атакувало понад 70 БпЛА та балістична ракета "Іскандер-М". Головне, слава Богу – без втрат. Значно пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникло кілька пожеж, їх було оперативно ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Наслідки

Пошкоджено об'єкти інфраструктури, без світла - понад 3100 абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення.

Система водоканалу працює частково на генераторах, водопостачання здійснюється, але подекуди можливе зниження тиску.

Котельні вдалося вночі перезапустити, працюють.

У шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів, на ранок гірничорятувальники завершили рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин. Зараз всі шахтарі вже на поверхні.

У лікарнях міста перебуває 7 поранених внаслідок атак - 4 дорослих у стані середньої тяжкості та 3 дітей, стан задовільний.

Що передувало?

Раніше повідомлляося, що рашисти атакували ракетою Кривий Ріг. Зазначалося про п'ятьох постраждалих.

Вночі та вранці російські окупанти атакували Дніпропетровську область.

Відомо, що у Кривому Розі через ворожий БпЛА травмована жінка 70 років. Зайнявся приватний будинок.

