Кількість поранених у Комишувасі зросла до 10, є загиблий, - ОВА

Кількість поранених унаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області зросла до десяти осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому дописі начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в його Телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За оновленими даними, серед постраждалих — вісім жінок та двоє чоловіків. Шестеро людей наразі перебувають у лікарнях, де проходять медичні обстеження. Ще четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.

Що відомо про стан поранених

За словами очільника області, медики надають усю необхідну допомогу тим, хто був доставлений до лікувальних закладів. Стан постраждалих уточнюється, загрози їхньому життю наразі немає.

"Кількість постраждалих через атаку ворога на Комишуваху зросла. Вже 10 поранених, серед них 8 жінок та 2 чоловіків. Шестеро людей наразі перебувають у лікарнях — проходять обстеження, четверо — від госпіталізації відмовилися", — написав Іван Федоров.

Наслідки російського удару по Комишувасі

Раніше повідомлялося, що внаслідок цього обстрілу одна людина загинула. Російські війська вкотре завдали удару по цивільному населеному пункту Запорізької області, що призвело до жертв серед мирного населення.

Інформація про масштаби руйнувань та наслідки атаки уточнюється.

