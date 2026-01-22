Росіяни FPV-дронами атакували автівки на Харківщині: загинули двоє волонтерів, троє поранених, зокрема медики
Сьогодні, 22 січня, збройні сили рф вчинили атаки FPV-дронами по цивільних транспортних засобах у населених пунктах Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає Цензор.НЕТ.
Козача Лопань
Так, близько 12:00 ворожий FPV-дрон поцілив в автомобіль у селищі Козача Лопань. Загинули двоє чоловіків - місцеві волонтери.
Руська Лозова
Ще одне влучання зафіксовано вдень у с. Руська Лозова. Ворожий дрон вдарив по авто. Дістав поранення 70-річний чоловік. Транспортний засіб пошкоджено. Потерпілий на момент удару перебував біля автівки.
Грушівка
У с. Грушівка Куп’янського району удар дроном прийшовся біля автомобіля екстреної медичної допомоги. Постраждали двоє медичних працівників - чоловік та жінка.
Пошкоджені автівки
