Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Россияне FPV-дронами атаковали автомобили на Харьковщине: погибли двое волонтеров, трое ранены, в том числе медики

Сегодня, 22 января, вооруженные силы РФ совершили атаки FPV-дронами по гражданским транспортным средствам в населенных пунктах Харьковщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Казачья Лопань

В частности, около 12:00 вражеский FPV-дрон попал в автомобиль в поселке Казачья Лопань. Погибли двое мужчин - местные волонтеры.

Русская Лозова

Еще одно попадание зафиксировано днем в с. Русская Лозовая. Вражеский дрон ударил по авто. Получил ранения 70-летний мужчина. Транспортное средство повреждено. Пострадавший на момент удара находился возле автомобиля.

Грушевка

В с. Грушевка Купянского района удар дроном пришелся возле автомобиля экстренной медицинской помощи. Пострадали двое медицинских работников - мужчина и женщина.

Поврежденные автомобили

Россияне FPV-дронами атаковали автомобили в Харьковской области

обстрел (32329) Харьковская область (2571) Грушевка (8) Русская Лозовая (8) Казачья Лопань (35)
