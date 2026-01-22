Россияне FPV-дронами атаковали автомобили на Харьковщине: погибли двое волонтеров, трое ранены, в том числе медики

Сегодня, 22 января, вооруженные силы РФ совершили атаки FPV-дронами по гражданским транспортным средствам в населенных пунктах Харьковщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Казачья Лопань

В частности, около 12:00 вражеский FPV-дрон попал в автомобиль в поселке Казачья Лопань. Погибли двое мужчин - местные волонтеры.

Русская Лозова

Еще одно попадание зафиксировано днем в с. Русская Лозовая. Вражеский дрон ударил по авто. Получил ранения 70-летний мужчина. Транспортное средство повреждено. Пострадавший на момент удара находился возле автомобиля.

Грушевка

В с. Грушевка Купянского района удар дроном пришелся возле автомобиля экстренной медицинской помощи. Пострадали двое медицинских работников - мужчина и женщина.

Поврежденные автомобили





