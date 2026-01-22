РФ пытается расширить зону боевых действий на Харьковщине, - ГПСУ

Российские войска сохраняют высокую активность в Харьковской области и пытаются расширить зону боевых действий в приграничных районах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, противник длительное время активно действует в направлении села Дегтярное и пытается распространить боевые действия на соседние населенные пункты - Нестерное и Круглое. В течение прошедших суток на этих участках фиксировали попытки штурмовых действий.

Также, по словам Демченко, в пределах Харьковской области наблюдается активность российских войск в направлении населенного пункта Двуречанское. Враг периодически применяет малые пехотные группы, пытаясь накапливать силы для атак на позиции украинских пограничников.

Подобные попытки фиксируются и в районе Волчанских хуторов, однако они не приносят результатов для российской армии.

Кроме того, Демченко отметил, что российские войска ежедневно обстреливают приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Наибольшая интенсивность обстрелов приходится на Харьковскую и Сумскую области, хотя в отдельные дни растет и количество ударов по приграничью Черниговской области.

