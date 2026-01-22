РФ намагається розширити зону боїв у Харківській області, - ДПСУ

Російські війська зберігають високу активність у Харківській області та намагаються розширити зону бойових дій у прикордонних районах.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Фото: DeepState

За його словами, противник тривалий час активно діє у напрямку села Дігтярне та намагається поширити бойові дії на сусідні населені пункти - Нестерне та Кругле. Протягом минулої доби на цих ділянках фіксували спроби штурмових дій.

Також, за словами Демченка, в межах Харківської області спостерігається активність російських військ у напрямку населеного пункту Дворічанське. Ворог періодично застосовує малі піхотні групи, намагаючись накопичувати сили для атак на позиції українських прикордонників.

Подібні спроби фіксують і в районі Вовчанських хуторів, однак вони не приносять результатів для російської армії.

Крім того, Демченко зазначив, що російські війська щоденно обстрілюють прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Найбільша інтенсивність обстрілів припадає на Харківщину та Сумщину, хоча в окремі дні зростає і кількість ударів по прикордонню Чернігівської області.

ДПСУ Держприкордонслужба (6678) Харківська область (2620)
Питання, а де істомін? Він раніше потужньо речнив, а це щось не видно.
22.01.2026 12:25 Відповісти
Якщо "намагалися розширити" то слід розуміти з їхнього спічу, що вже давно вклонилися "кільканадцять " окупантів і займають панівні висоти.
22.01.2026 12:28 Відповісти
 
 