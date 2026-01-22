Количество раненых в Камышевахе возросло до 10, есть погибший, - ОВА

Количество раненых вследствие российского удара по поселку Камышеваха Запорожской области возросло до десяти человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем сообщении начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в его Telegram-канале.

По обновленным данным, среди пострадавших — восемь женщин и двое мужчин. Шесть человек в настоящее время находятся в больницах, где проходят медицинские обследования. Еще четверо пострадавших от госпитализации отказались.

Что известно о состоянии раненых

По словам главы области, медики оказывают всю необходимую помощь тем, кто был доставлен в лечебные учреждения. Состояние пострадавших уточняется, угрозы их жизни пока нет.

"Количество пострадавших вследствие атаки врага на Камышеваху возросло. Уже 10 раненых, среди них 8 женщин и 2 мужчины. Шесть человек в настоящее время находятся в больницах — проходят обследование, четверо — от госпитализации отказались", — написал Иван Федоров.

Последствия российского удара по Камышевахе

Ранее сообщалось, что вследствие этого обстрела один человек погиб. Российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданскому населенному пункту Запорожской области, что привело к жертвам среди мирного населения.

Информация о масштабах разрушений и последствиях атаки уточняется.

