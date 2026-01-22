Вследствие вражеских атак на Никопольщину пострадала женщина, повреждены дома, предприятие, агрофирма, ЛАП и газопровод
В течение дня российские войска наносили удары, кроме Криворожья и Днепра, по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
В частности, под вражескими атаками находились Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады.
Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию.
Пострадавшие и повреждения
Вследствие российских обстрелов пострадала 67-летняя женщина.
Кроме того, возник пожар в доме. Еще 3 частных дома повреждены. Как и коммунальное предприятие, агрофирма, линии электропередач и газопровод.
Удар РФ по Кривому Рогу
Отмечается, что в Кривом Роге, вместе с многоквартирным домом и инфраструктурой, повреждены частные дома, административное здание, автомобили.
Последствия обстрелов Никопольщины
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты атаковали ракетой Кривой Рог. Указывалось о пяти пострадавших.
- По обновленным данным, в Кривом Роге вследствие российской атаки уже известно о 12 пострадавших, среди которых четверо детей.
- Кроме того, днем 22 января россияне нанесли удар беспилотником по Днепру, вследствие чего в двух квартирах многоэтажки вспыхнул пожар.
- По уточненным данным, вследствие атаки россиян по Днепру пострадали 7 человек.
