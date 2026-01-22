РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11455 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины
490 0

Вследствие вражеских атак на Никопольщину пострадала женщина, повреждены дома, предприятие, агрофирма, ЛАП и газопровод

В течение дня российские войска наносили удары, кроме Криворожья и Днепра, по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Никопольщины

В частности, под вражескими атаками находились Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады.

Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию.

Пострадавшие и повреждения

Вследствие российских обстрелов пострадала 67-летняя женщина.

Кроме того, возник пожар в доме. Еще 3 частных дома повреждены. Как и коммунальное предприятие, агрофирма, линии электропередач и газопровод.

Удар РФ по Кривому Рогу

Отмечается, что в Кривом Роге, вместе с многоквартирным домом и инфраструктурой, повреждены частные дома, административное здание, автомобили.

Последствия обстрелов Никопольщины

Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины

Что предшествовало?

Автор: 

обстрел (32329) Днепропетровская область (5118) Никопольский район (729)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 