Вследствие вражеских атак на Никопольщину пострадала женщина, повреждены дома, предприятие, агрофирма, ЛАП и газопровод

В течение дня российские войска наносили удары, кроме Криворожья и Днепра, по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Никопольщины

В частности, под вражескими атаками находились Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады.

Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию.

Пострадавшие и повреждения

Вследствие российских обстрелов пострадала 67-летняя женщина.

Кроме того, возник пожар в доме. Еще 3 частных дома повреждены. Как и коммунальное предприятие, агрофирма, линии электропередач и газопровод.

Удар РФ по Кривому Рогу

Отмечается, что в Кривом Роге, вместе с многоквартирным домом и инфраструктурой, повреждены частные дома, административное здание, автомобили.

