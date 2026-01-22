Унаслідок ворожих атак на Нікопольщину постраждали жінка, пошкоджено будинки, підприємство, агрофірму, ЛЕП та газогін

Протягом дня російські війська завдавали ударів, окрім Криворіжжя і Дніпра, по населених пунктах Нікопольського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли Нікопольщини

Так, під ворожими атаками перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію.

Постраждала та пошкодження

Унаслідок російських обстрілів постраждала 67-річна жінка.

Крім того, виникла пожежа у будинку. Ще 3 приватні оселі пошкоджені. Як і комунальне підприємство, агрофірма, лінії електропередач та газогін.

Удар РФ по Кривому Рогу

Зазначається, що у Кривому Розі, разом з багатоквартирним будинком та інфраструктурою, пошкоджені приватні оселі, адмінбудівля, авто.

Наслідки обстрілів Нікопольщини















