Унаслідок ворожих атак на Нікопольщину постраждали жінка, пошкоджено будинки, підприємство, агрофірму, ЛЕП та газогін
Протягом дня російські війська завдавали ударів, окрім Криворіжжя і Дніпра, по населених пунктах Нікопольського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
Так, під ворожими атаками перебували Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.
Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію.
Постраждала та пошкодження
Унаслідок російських обстрілів постраждала 67-річна жінка.
Крім того, виникла пожежа у будинку. Ще 3 приватні оселі пошкоджені. Як і комунальне підприємство, агрофірма, лінії електропередач та газогін.
Удар РФ по Кривому Рогу
Зазначається, що у Кривому Розі, разом з багатоквартирним будинком та інфраструктурою, пошкоджені приватні оселі, адмінбудівля, авто.
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Що передувало?
- Раніше повідомлляося, що рашисти атакували ракетою Кривий Ріг. Зазначалося про п'ятьох постраждалих.
- За оновленими даними, у Кривому Розі внаслідок російської атаки вже відомо про 12 постраждалих, серед яких четверо дітей.
- Крім того, вдень 22 січня росіяни вдарили безпілотником по Дніпру, внаслідок чого у двох квартирах багатоповерхівки спалахнула пожежа.
- За уточненими даними, внаслідок атаки росіян по Дніпру постраждали 7 людей.
