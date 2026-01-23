РФ почти сутки атаковала Кривой Рог: повреждена инфраструктура, 4 взрослых и 3 детей пострадали

Массированная атака на Кривой Рог: что известно о последствиях?

Российские оккупанты до поздней ночи атаковали Кривой Рог, обстрел продолжался почти сутки.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"До поздней ночи враг продолжал атаковать наш город ударными БПЛА, в целом комбинированная атака длилась почти сутки и была направлена на гражданскую инфраструктуру и объекты.

За сутки Кривой Рог атаковало более 70 БПЛА и баллистическая ракета "Искандер-М". Главное, слава Богу – без потерь. Значительно повреждены объекты инфраструктуры. Возникло несколько пожаров, они были оперативно ликвидированы", – говорится в сообщении.

Последствия

Повреждены объекты инфраструктуры, без света – более 3100 абонентов. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению.

Система водоканала работает частично на генераторах, водоснабжение осуществляется, но местами возможно снижение давления.
Котельные удалось ночью перезапустить, они работают.

В шахтах было заблокировано более 90 шахтеров, утром горноспасатели завершили спасательную операцию, которая длилась более 10 часов. Сейчас все шахтеры уже на поверхности.

В больницах города находится 7 раненых в результате атак - 4 взрослых в состоянии средней тяжести и 3 детей, состояние удовлетворительное.

Что предшествовало?

