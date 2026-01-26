Ворог ударив по Нікопольщині: поранено чоловіка, пошкоджено багатоповерхівку та ліцей

Ввечері та вночі 26 січня російська армія продовжувала атакувати Нікопольщину Дніпропетровської області, застосувавши по району FPV-дрон та артилерію.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під ворожим ударом перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.

Наслідки

"Постраждав 58-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні", - уточнили в ОВА.

Пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля, ліцей, магазин, мікроавтобус.

Також читайте: Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: поранено сімох людей, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Нікопольщину, троє поранених, пошкоджені будинки та інфраструктура.

23 січня РФ била по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та "Градами": двоє постраждали.

Читайте: Рашисти вдарили з артилерії по Нікополю, вбивши двох жінок, 6 поранених. ФОТОрепортаж