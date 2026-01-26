Ворог ударив по Нікопольщині: поранено чоловіка, пошкоджено багатоповерхівку та ліцей
Ввечері та вночі 26 січня російська армія продовжувала атакувати Нікопольщину Дніпропетровської області, застосувавши по району FPV-дрон та артилерію.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, під ворожим ударом перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.
Наслідки
"Постраждав 58-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні", - уточнили в ОВА.
Пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля, ліцей, магазин, мікроавтобус.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Нікопольщину, троє поранених, пошкоджені будинки та інфраструктура.
- 23 січня РФ била по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та "Градами": двоє постраждали.
