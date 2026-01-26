Ворог ударив по Нікопольщині: поранено чоловіка, пошкоджено багатоповерхівку та ліцей

нікополь після обстрілу

Ввечері та вночі 26 січня російська армія продовжувала атакувати Нікопольщину Дніпропетровської області, застосувавши по району FPV-дрон та артилерію.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під ворожим ударом перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади.

Наслідки

"Постраждав 58-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні", - уточнили в ОВА.

Пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля, ліцей, магазин, мікроавтобус.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Нікопольщину, троє поранених, пошкоджені будинки та інфраструктура.
  • 23 січня РФ била по Дніпропетровщині безпілотниками, артилерією та "Градами": двоє постраждали.

