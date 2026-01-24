Російські війська обстріляли Нікопольщину: троє поранених, пошкоджені будинки та інфраструктура

Протягом дня російські війська били по Нікопольському району Дніпропетровщини FPV-дронами та артилерією. Внаслідок атак постраждали троє цивільних, зафіксовані пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

Про ситуацію на ранок розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольщина

Протягом дня агресор атакував FPV-дронами та артилерією Нікопольщину, а саме – райцентр, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську громади.

Жертви

Постраждали троє людей. Чоловіки 51 та 61 років лікуватимуться амбулаторно. 73-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Руйнування

Пошкоджені 7 приватних будинків. Один з них загорівся. Понівечені й адмінбудівля, господарська споруда, авто, лінія електропередач.

Павлоградський район

У Юріївській громаді через удар БпЛА пошкоджена лінія електропередач.

