Атаки по Дніпропетровщині: загинув чоловік, постраждали дитина та жінка

Упродовж дня ворог атакував Нікопольський, Синельниківський, Самарівський та Кам’янський райони, застосовуючи FPV-дрони, артилерію, БпЛА і керовані авіабомби. Є загиблий, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про ситуацію на ранок розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольщина

Жертви

На Нікопольщині загинув 72-річний чоловік. Щирі співчуття рідним. Ще двоє людей внаслідок атак постраждали. 11-річна дівчинка та 49-річна жінка оговтуватися будуть вдома.

Руйнування

По району ворог бив увесь день, спрямовуючи FPV-дрони та артилерію. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській громадах. Це призвело до пошкоджень у 17 приватних будинках, 13 господарських спорудах, одна – знищена. Понівечені теплиці, авто.

Синельниківський район

Руйнування

БпЛА та КАБ противник спрямував на Синельниківщину. Потерпали Синельникове, Покровська, Зайцівська, Роздорська громади. Пошкоджені інфраструктура, 5 осель, магазин.

Самарівський район

Під ударом була і Магдалинівська громада Самарівського району, по якій противник поцілив безпілотником. Побитий приватний будинок.

Кам’янський район

У Затишнянській громаді Кам’янського району через атаку БпЛА понівечена інфраструктура, у Кривому Розі – виникла пожежа. Рятувальники вогонь оперативно загасили.

