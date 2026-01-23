Атаки по Днепропетровщине: погиб мужчина, пострадали ребенок и женщина
В течение дня враг атаковал Никопольский, Синельниковский, Самаровский и Каменский районы, применяя FPV-дроны, артиллерию, БПЛА и управляемые авиабомбы. Есть погибший, раненые и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
О ситуации на утро рассказал глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольщина
- Жертвы
В Никопольском районе погиб 72-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Еще два человека вследствие атак пострадали. 11-летняя девочка и 49-летняя женщина будут приходить в себя дома.
- Разрушения
По району враг бил весь день, направляя FPV-дроны и артиллерию. Взрывы раздавались в Никополе, Покровской, Червоногригоровской, Марганецкой, Мировской громадах. Это привело к повреждениям в 17 частных домах, 13 хозяйственных постройках, одна – уничтожена. Изуродованы теплицы, автомобили.
Синельниковский район
- Разрушения
БПЛА и КАБ противник направил на Синельниковщину. Пострадали Синельниково, Покровская, Зайцевская, Раздорская громады. Повреждены инфраструктура, 5 домов, магазин.
Самаровский район
Под ударом оказалась и Магдалиновская громада Самаровского района, по которой противник нанес удар беспилотником. Разрушен частный дом.
Каменский район
В Затишнянской громаде Каменского района из-за атаки БПЛА разрушена инфраструктура, в Кривом Роге – возник пожар. Спасатели оперативно потушили огонь.
