Российские войска обстреляли Никопольский район: трое раненых, повреждены дома и инфраструктура
В течение дня российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами и артиллерией. В результате атак пострадали трое гражданских, зафиксированы повреждения жилья и объектов инфраструктуры.
О ситуации на утро рассказал глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольщина
В течение дня агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией Никопольщину, а именно – райцентр, Покровскую, Марганецкую, Червоногригоровскую, Мировскую громады.
- Жертвы
Пострадали три человека. Мужчины 51 и 61 года будут лечиться амбулаторно. 73-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.
- Разрушения
Повреждены 7 частных домов. Один из них загорелся. Повреждены также административное здание, хозяйственная постройка, автомобиль, линия электропередач.
Павлоградский район
В Юрьевской громаде из-за удара БПЛА повреждена линия электропередач.
