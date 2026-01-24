Российские войска обстреляли Никопольский район: трое раненых, повреждены дома и инфраструктура

В течение дня российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами и артиллерией. В результате атак пострадали трое гражданских, зафиксированы повреждения жилья и объектов инфраструктуры.

О ситуации на утро рассказал глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольщина

В течение дня агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией Никопольщину, а именно – райцентр, Покровскую, Марганецкую, Червоногригоровскую, Мировскую громады.

Жертвы

Пострадали три человека. Мужчины 51 и 61 года будут лечиться амбулаторно. 73-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Разрушения

Повреждены 7 частных домов. Один из них загорелся. Повреждены также административное здание, хозяйственная постройка, автомобиль, линия электропередач.

Павлоградский район

В Юрьевской громаде из-за удара БПЛА повреждена линия электропередач.

