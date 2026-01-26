Рашисты ночью обстреляли Запорожье: вспыхнули пожары, повреждены дома

В ночь на понедельник, 26 января, войска РФ дважды атаковали Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, после первой атаки вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА: возник пожар

Новая атака

Впоследствии враг нанес еще четыре удара по городу.

Повреждены частные дома. В одном из домов произошло возгорание. Спасатели огонь уже потушили.

Предварительно, люди не пострадали.

Также читайте: Российские дроны повредили многоэтажки в Запорожской области: в Вольнянске произошел пожар