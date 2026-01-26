Рашисты ночью обстреляли Запорожье: вспыхнули пожары, повреждены дома
В ночь на понедельник, 26 января, войска РФ дважды атаковали Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, после первой атаки вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.
Новая атака
Впоследствии враг нанес еще четыре удара по городу.
Повреждены частные дома. В одном из домов произошло возгорание. Спасатели огонь уже потушили.
Предварительно, люди не пострадали.
