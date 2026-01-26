Рашисти вночі гатили по Запоріжжю: спалахнули пожежі, пошкоджено будинки (оновлено)

У ніч проти понеділка, 26 січня, війська РФ двічі атакували Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, після першої атаки спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих.

Нова атака

Згодом ворог завдав ще чотири удари по місту.

Пошкоджені приватні будинки. В одній з осель сталося займання. Рятувальники вогонь уже приборкали.

Попередньо, люди не постраждали.

Оновлена інформація

Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок нічних ворожих ударів у Шевченківському районі Запоріжжя пошкоджено житло - попередньо близько 10 будинків (багатоповерхові та приватні).





