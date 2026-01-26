Росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА: виникла пожежа

Росіяни завдали новий удар по Запоріжжю ударними БпЛА, на місці влучання спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова в Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа", - написав він.

За даними ОВА, попередньо, ніхто не постраждав.

Читайте: Росія використовує Starlink, щоб обходити українські ППО, ‒ Der Spiegel

Атака на Запорізький район

Також російські війська здійснили атаку безпілотниками по Запорізькому району. У місті Вільнянськ виникла пожежа, зафіксовані пошкодження житлових багатоповерхових будинків.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок удару вибиті вікна та пошкоджені фасади будівель. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів у напрямку Запоріжжя. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Напередодні російські війська атакували Миколаївщину. У результаті атаки поранені четверо дітей.

Також читайте: Папа Римський Лев XIV закликав активізувати зусилля для припинення війни в Україні