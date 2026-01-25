Папа Римський Лев XIV закликав активізувати зусилля для припинення війни в Україні
У своїй недільній молитві Папа Римський Лев XIV згадав про війну в Україні, закликавши "всі сторони" активізувати зусилля для досягнення миру.
Про це повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.
Понтифік згадав про атаки РФ на енергетику України
Після щонедільної молитви понтифік згадав про Україну на тлі "безперервних нападів", які призвели до відсутності електрики, опалення та води у мільйонів людей.
Він заявив, що продовження війни принесе ще серйозні наслідки для цивільного населення та закликав до зусиль щодо завершення війни.
"Я з сумом слідкую за тим, що відбувається, і я поруч з тими, хто страждає, і молюся за них. Продовження воєнних дій зі все серйознішими наслідками для мирного населення поглиблює розкол між народами та дистанціює від справедливого та тривалого миру. Я закликаю всіх ще більше активізувати свої зусилля для припинення цієї війни",- сказав глава Католицької церкви.
