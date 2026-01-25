Папа Римський Лев XIV закликав активізувати зусилля для припинення війни в Україні

У своїй недільній молитві Папа Римський Лев XIV згадав про війну в Україні, закликавши "всі сторони" активізувати зусилля для досягнення миру.

Про це повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ.

Понтифік згадав про атаки РФ на енергетику України

Після щонедільної молитви понтифік згадав про Україну на тлі "безперервних нападів", які призвели до відсутності електрики, опалення та води у мільйонів людей.

Він заявив, що продовження війни принесе ще серйозні наслідки для цивільного населення та закликав до зусиль щодо завершення війни.

"Я з сумом слідкую за тим, що відбувається, і я поруч з тими, хто страждає, і молюся за них. Продовження воєнних дій зі все серйознішими наслідками для мирного населення поглиблює розкол між народами та дистанціює від справедливого та тривалого миру. Я закликаю всіх ще більше активізувати свої зусилля для припинення цієї війни",- сказав глава Католицької церкви.

Читайте також: Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні: "Святий Престол готовий підтримати"

обстріл (33717) енергетика (3749) Папа Римський Лев 14 (68)
Топ коментарі
Передайте миллиарды путина и его прехлебателей в ватиканском банке на оружие для Украины.
показати весь коментар
25.01.2026 16:32 Відповісти
Нєвсьотакадназначна.
показати весь коментар
25.01.2026 16:36 Відповісти
"...Архієпископ Кентерберійський Роуен Вільямс звинуватив Володимира Путіна в «єресі» після того, як президент Росії заявив, що його вторгнення в Україну було «священною місією» ..."
показати весь коментар
25.01.2026 17:01 Відповісти
Забув закликати передати млрд грошей ******, з Банку Ватікана, на закупівлю ГЕНЕРАТОРІВ для Українців!!! А так, одними молитвами папи, і гітлера не зупинили від убивств млн Людей!!!
показати весь коментар
25.01.2026 18:08 Відповісти
Батя Римский-ты термос Зелёному новорожденному уже подогнал? Чисто шоб конкретно погреться?... И как же эта мерзость, тогда, ещё до девятнадцатого года-накаркала..
показати весь коментар
25.01.2026 16:33 Відповісти
Да только его жепа в тепле. И его жены, его ребёнка. Папа и мамы. А грёбаный нарит семидесятитрёхпроцентный греется сейчас бидонами на кирпичах на двадцатых этажах..
показати весь коментар
25.01.2026 16:35 Відповісти
Махав кадилом, зупинив вісім воєн
показати весь коментар
25.01.2026 16:34 Відповісти
Дякую, Отче!!!!!
Очень надеюсь,что Вы вернете в католическую церковь
Идеи и принципы ПАПЫ ИОАННА ПАВЛА ll
Истинного христианина...
показати весь коментар
25.01.2026 16:39 Відповісти
Звичайно поверне. Тільки спочатку кацапське бабло переховає.
показати весь коментар
25.01.2026 17:41 Відповісти
Був же нормальним, не те що франциск. Але і цей поламався: "всі сторони мають ..."
показати весь коментар
25.01.2026 16:39 Відповісти
ПОЧЕМУ БОГ НЕ СЛЫШИТ ТАКИХ КАК ТЫ?ПРОСТОЙ ОТВЕТ НЕДОСТОЙНЫЕ!!!!
показати весь коментар
25.01.2026 16:40 Відповісти
Дякую, Папа, але краще би повернув вкрадені гроші ****** і зе******, що зараз в банку, Україні!
показати весь коментар
25.01.2026 16:47 Відповісти
Тобто, агресор та жертва агресії повинні активізувати зусилля?
показати весь коментар
25.01.2026 17:04 Відповісти
Закликальщики млять. У X yйла від ваших закликів тільки х*** встає. Бо його ніщо більше не збуджує крім вбивства людей і ваше безпомічне вищання
показати весь коментар
25.01.2026 17:06 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
25.01.2026 17:20 Відповісти
А сколько у папы дивизий?
показати весь коментар
25.01.2026 17:37 Відповісти
- Ваша Святосте Лев XIV, а Бог всетаки є? -
- Та не дай Бог!!! - відповів той і швиденько тричі перехрестився.
показати весь коментар
25.01.2026 17:42 Відповісти
Краще би папа заклИкав свого безпосереднього босса швидше забрати до себе *****.
показати весь коментар
25.01.2026 17:52 Відповісти
День Закликань, фу
показати весь коментар
25.01.2026 18:35 Відповісти
Краще б він закликав активізувати розрив жопи ху?*:%ла. З летальним наслідком. Сподіваюсь тоді все припиниться. І понтифіку не треба буде закликати ні до чого іншого.
показати весь коментар
25.01.2026 19:54 Відповісти
А закликав левів???
показати весь коментар
25.01.2026 20:19 Відповісти
Йшов би ти, папа, до якоїсь матері коли зараз український народ страждає, а світова спільнота на це не вважає.
показати весь коментар
25.01.2026 20:27 Відповісти
 
 