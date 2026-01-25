Папа Римский Лев XIV призвал активизировать усилия для прекращения войны в Украине
В своей воскресной молитве Папа Римский Лев XIV упомянул о войне в Украине, призвав "все стороны" активизировать усилия для достижения мира.
Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.
Понтифик упомянул об атаках РФ на энергетику Украины
После воскресной молитвы понтифик упомянул об Украине на фоне "непрерывных нападений", которые привели к отсутствию электричества, отопления и воды у миллионов людей.
Он заявил, что продолжение войны принесет еще более серьезные последствия для гражданского населения и призвал к усилиям по завершению войны.
"Я с грустью слежу за происходящим, и я рядом с теми, кто страдает, и молюсь за них. Продолжение военных действий со все более серьезными последствиями для мирного населения углубляет раскол между народами и отдаляет от справедливого и прочного мира. Я призываю всех еще больше активизировать свои усилия для прекращения этой войны", - сказал глава Католической церкви.
