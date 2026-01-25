Папа Римский Лев XIV призвал активизировать усилия для прекращения войны в Украине

В своей воскресной молитве Папа Римский Лев XIV упомянул о войне в Украине, призвав "все стороны" активизировать усилия для достижения мира.

Об этом сообщает Vatican News, информирует Цензор.НЕТ.

Понтифик упомянул об атаках РФ на энергетику Украины

После воскресной молитвы понтифик упомянул об Украине на фоне "непрерывных нападений", которые привели к отсутствию электричества, отопления и воды у миллионов людей.

Он заявил, что продолжение войны принесет еще более серьезные последствия для гражданского населения и призвал к усилиям по завершению войны.

"Я с грустью слежу за происходящим, и я рядом с теми, кто страдает, и молюсь за них. Продолжение военных действий со все более серьезными последствиями для мирного населения углубляет раскол между народами и отдаляет от справедливого и прочного мира. Я призываю всех еще больше активизировать свои усилия для прекращения этой войны", - сказал глава Католической церкви.

Читайте также: Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в Украине: "Святой Престол готов поддержать"

+10
Передайте миллиарды путина и его прехлебателей в ватиканском банке на оружие для Украины.
25.01.2026 16:32 Ответить
+6
Дякую, Отче!!!!!
Очень надеюсь,что Вы вернете в католическую церковь
Идеи и принципы ПАПЫ ИОАННА ПАВЛА ll
Истинного христианина...
25.01.2026 16:39 Ответить
+4
Був же нормальним, не те що франциск. Але і цей поламався: "всі сторони мають ..."
25.01.2026 16:39 Ответить
Нєвсьотакадназначна.
25.01.2026 16:36 Ответить
"...Архієпископ Кентерберійський Роуен Вільямс звинуватив Володимира Путіна в «єресі» після того, як президент Росії заявив, що його вторгнення в Україну було «священною місією» ..."
25.01.2026 17:01 Ответить
Забув закликати передати млрд грошей ******, з Банку Ватікана, на закупівлю ГЕНЕРАТОРІВ для Українців!!! А так, одними молитвами папи, і гітлера не зупинили від убивств млн Людей!!!
25.01.2026 18:08 Ответить
Батя Римский-ты термос Зелёному новорожденному уже подогнал? Чисто шоб конкретно погреться?... И как же эта мерзость, тогда, ещё до девятнадцатого года-накаркала..
25.01.2026 16:33 Ответить
Да только его жепа в тепле. И его жены, его ребёнка. Папа и мамы. А грёбаный нарит семидесятитрёхпроцентный греется сейчас бидонами на кирпичах на двадцатых этажах..
25.01.2026 16:35 Ответить
Махав кадилом, зупинив вісім воєн
25.01.2026 16:34 Ответить
Звичайно поверне. Тільки спочатку кацапське бабло переховає.
25.01.2026 17:41 Ответить
ПОЧЕМУ БОГ НЕ СЛЫШИТ ТАКИХ КАК ТЫ?ПРОСТОЙ ОТВЕТ НЕДОСТОЙНЫЕ!!!!
25.01.2026 16:40 Ответить
Дякую, Папа, але краще би повернув вкрадені гроші ****** і зе******, що зараз в банку, Україні!
25.01.2026 16:47 Ответить
Тобто, агресор та жертва агресії повинні активізувати зусилля?
25.01.2026 17:04 Ответить
Закликальщики млять. У X yйла від ваших закликів тільки х*** встає. Бо його ніщо більше не збуджує крім вбивства людей і ваше безпомічне вищання
25.01.2026 17:06 Ответить
Потужно!
25.01.2026 17:20 Ответить
А сколько у папы дивизий?
25.01.2026 17:37 Ответить
- Ваша Святосте Лев XIV, а Бог всетаки є? -
- Та не дай Бог!!! - відповів той і швиденько тричі перехрестився.
25.01.2026 17:42 Ответить
Краще би папа заклИкав свого безпосереднього босса швидше забрати до себе *****.
25.01.2026 17:52 Ответить
День Закликань, фу
25.01.2026 18:35 Ответить
Краще б він закликав активізувати розрив жопи ху?*:%ла. З летальним наслідком. Сподіваюсь тоді все припиниться. І понтифіку не треба буде закликати ні до чого іншого.
25.01.2026 19:54 Ответить
А закликав левів???
25.01.2026 20:19 Ответить
Йшов би ти, папа, до якоїсь матері коли зараз український народ страждає, а світова спільнота на це не вважає.
25.01.2026 20:27 Ответить
 
 