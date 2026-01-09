РУС
Новости Папа Римский высказался о войне в Украине
Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в Украине: "Святой Престол готов поддержать"

Папа Римский Лев XIV в ежегодной речи перед дипломатическим корпусом при Святом Престоле призвал к немедленному прекращению огня в Украине и выразил готовность Святого Престола поддержать любые инициативы, направленные на мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

Глава Католической Церкви отметил, что гордость часто становится корнем конфликтов и войн, а Украина является одной из первых жертв этой логики. Папа призвал к немедленному прекращению огня и диалогу, руководствуясь искренним желанием найти пути к миру.

"Мы видим это во многих контекстах, начиная с продолжающейся войны в Украине и страданий гражданского населения. Перед лицом этой трагической ситуации Святой Престол подчеркивает настоятельную необходимость немедленного прекращения огня и диалога", - сказал Лев XIV.

Он обратился к международному сообществу с призывом не отступать от обязательства искать справедливые и долгосрочные решения для защиты наиболее уязвимых и возвращения надежды пострадавшему населению. "Святой Престол готов поддержать любую инициативу, способствующую миру и согласию", - добавил понтифик.

Папа также подчеркнул важность соблюдения международного гуманитарного права, которое должно преобладать над военными или стратегическими интересами. Он осудил разрушение больниц, жилья и критической инфраструктуры, а также вовлечение гражданского населения в боевые действия.

"Защита принципа неприкосновенности человеческого достоинства и сакральности жизни всегда имеет больший вес, чем любые национальные интересы", - подчеркнул Лев XIV.

+7
показать весь комментарий
09.01.2026 14:11 Ответить
+5
Папа Римський має оголосити війну з росію, священною війною зі злом! Щоб сотні тисяч християн приїхали до України воювати з путіним!
показать весь комментарий
09.01.2026 14:00 Ответить
+3
Ну авжжеж що ще можна було від вас чекати крім того ж скавчання і заклики до примирення і діалогу з московськими людожерами. Хоча б якась європейська **** заявила що людожера потрібно знищити. Бо які можна вести діалоги з болячками і епідеміями?
показать весь комментарий
09.01.2026 13:54 Ответить
