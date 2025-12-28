Папа Римский отправил в Украину 100 тысяч порций супа быстрого приготовления
Папа Римский Лев XIV отправил в Украину три грузовика с гуманитарной помощью, которые содержат 100 тысяч порций супа быстрого приготовления для гражданского населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Vatican News, посвященном рождественским гуманитарным инициативам Святого Престола.
Помощь предназначена для регионов, наиболее пострадавших от боевых действий и перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением. В Ватикане отмечают, что эта инициатива является частью более широкой поддержки людей, страдающих от войны и вынужденного перемещения.
Гуманитарная помощь для пострадавших регионов Украины
По данным Vatican News, перед Рождеством в Ватикан прибыли три грузовика с супами быстрого приготовления разных вкусов. Продукцию предоставила корейская компания, которая не впервые поддерживает гуманитарные проекты Святого Престола.
Понтифик решил передать эту помощь Украине, в частности громадам в зонах активных боевых действий, где люди остались без базовых условий для жизни.
"Папа не только молится за мир, но и стремится быть рядом с семьями, которые страдают", - отмечает Vatican News.
Призывы Папы Льва XIV к миру
Ранее, во время своего первого рождественского обращения на площади Святого Петра в Риме, Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине и других регионах мира, охваченных войнами. Он попросил, чтобы "затих гул оружия", и призвал Россию и Украину к искреннему и уважительному диалогу при поддержке международного сообщества.
Понтифик также упомянул конфликты в Судане, Мали, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго и на Ближнем Востоке, выразив молитвы за жертв насилия и за восстановление справедливого мира. Обращение завершилось традиционным благословением Urbi et Orbi — городу и миру.
- Ранее Цензор.НЕТ писал, что Папа Римский выразил готовность приехать в Украину.
Наконец во главе католической церкви
Папа с принципами и убеждениями
После смерти Папы Иоанна Павла Другого
Церковь нуждалась в истинном праведнике
Человеке высокой морали
И он пришел
ПРИШЕЛ ЛЕВ!!!!!!
Это дает столько надежд...