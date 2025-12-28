РУС
Новости Папа Римский высказался о войне в Украине
1 174 27

Папа Римский отправил в Украину 100 тысяч порций супа быстрого приготовления

лев

Папа Римский Лев XIV отправил в Украину три грузовика с гуманитарной помощью, которые содержат 100 тысяч порций супа быстрого приготовления для гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Vatican News, посвященном рождественским гуманитарным инициативам Святого Престола. 

Помощь предназначена для регионов, наиболее пострадавших от боевых действий и перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением. В Ватикане отмечают, что эта инициатива является частью более широкой поддержки людей, страдающих от войны и вынужденного перемещения.

Гуманитарная помощь для пострадавших регионов Украины

По данным Vatican News, перед Рождеством в Ватикан прибыли три грузовика с супами быстрого приготовления разных вкусов. Продукцию предоставила корейская компания, которая не впервые поддерживает гуманитарные проекты Святого Престола.

Понтифик решил передать эту помощь Украине, в частности громадам в зонах активных боевых действий, где люди остались без базовых условий для жизни.

"Папа не только молится за мир, но и стремится быть рядом с семьями, которые страдают", - отмечает Vatican News.

Призывы Папы Льва XIV к миру

Ранее, во время своего первого рождественского обращения на площади Святого Петра в Риме, Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине и других регионах мира, охваченных войнами. Он попросил, чтобы "затих гул оружия", и призвал Россию и Украину к искреннему и уважительному диалогу при поддержке международного сообщества.

Понтифик также упомянул конфликты в Судане, Мали, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго и на Ближнем Востоке, выразив молитвы за жертв насилия и за восстановление справедливого мира. Обращение завершилось традиционным благословением Urbi et Orbi — городу и миру.

гуманитарная помощь (1286) война в Украине (7361) Лев 14 (46)
+7
буде чудо якщо в ті регіони хоч 10 тисяч дійде
28.12.2025 20:38
+7
Може дійти і більше - тільки ними торгуватимуть...
28.12.2025 20:42
+6
на черзі відправка 100 тисяч пляшок сухого вина до цієї сухої мівіни )
28.12.2025 20:38
на черзі відправка 100 тисяч пляшок сухого вина до цієї сухої мівіни )
28.12.2025 20:38
пусть меня бог простит, но воно *******
28.12.2025 20:51
Краще б Папа надіслав в Україну 100 тис. лицарів! Він це може, достатньо лише закликати вірних направитись в Україну щоб захистити населення від агресії путіна!
28.12.2025 20:56
Змушений Вас розчарувати - хрестові походи вже кілька сторіч як не в моді.
28.12.2025 21:01
буде чудо якщо в ті регіони хоч 10 тисяч дійде
28.12.2025 20:38
Може дійти і більше - тільки ними торгуватимуть...
28.12.2025 20:42

28.12.2025 20:45
О а 25 штук суддям лишилися. Ото ненаситні!
28.12.2025 21:11
Мівіни чи Ролтону
28.12.2025 20:42
Доширак!
28.12.2025 20:49
знайдуть ці супи десь на смітнику або у гаражах у якогось бидла жлоба
28.12.2025 20:43
в підвали ОПи..
28.12.2025 21:08
І ПЕРЕТВОРИВ ВІН 100 ТИСЯЧ ПОРЦІЙ МІВІНИ В СУХЕ ВИНО ... О ЧУДО !!!!!!!
28.12.2025 20:43
НАВІТЬ ОЧІЛЬНИКИ ВСЕСВІТНЬОЇ РЕЛІГІЇ ДАЮТЬ ЧУМАЧЕТНЮ ЗАДНЮ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ.... ПРАВИЙ ЛЕСЬ - СЦИКЛИВИЙ ФАШИЗМ . ТІЛЬКИ ВІН В ІСТОРИЧНОМУ МАСШТАБІ.....
28.12.2025 20:51
Яка ганьба,міг би ліки відправити, але ж хрюзіки розкрадуть
28.12.2025 20:44
Дивимося і засікаемо через скільки днів воно буде в якомусь магазині продаватися
28.12.2025 20:47
Корейці дали суп,а благодійник папа. Краще б закликав всіх католиків скинутись на дрони.
28.12.2025 20:47
Хай запхає ту мівіну у свою дупу.
28.12.2025 20:48
Чекайте в магазинах вашого міста.
28.12.2025 20:49
А колбаски мона---папа? Морд-таделы особо!
28.12.2025 20:51
Дуже дякую , Отче!
Наконец во главе католической церкви
Папа с принципами и убеждениями
После смерти Папы Иоанна Павла Другого
Церковь нуждалась в истинном праведнике
Человеке высокой морали
И он пришел
ПРИШЕЛ ЛЕВ!!!!!!
Это дает столько надежд...
28.12.2025 20:52
Дякуємо Папо!
28.12.2025 20:54
Какой то странный папа , отправил бы мне 100 000 евро а я бы супа сам наварил...
28.12.2025 21:00
Скоро в АТБ
28.12.2025 21:05
І це ******ть!
28.12.2025 21:06
То Юзік за ними поїхав ? Так сам же зжере
28.12.2025 21:10
Схоже на https://www.youtube.com/watch?v=6ht19HRX1sY ОЦЕ
28.12.2025 21:18
 
 