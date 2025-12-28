Папа Римський відправив в Україну 100 тисяч порцій супу швидкого приготування

Папа Римський Лев XIV надіслав до України три вантажівки з гуманітарною допомогою, які містять 100 тисяч порцій супу швидкого приготування для цивільного населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Vatican News, присвяченому різдвяним гуманітарним ініціативам Святого Престолу.

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Допомога призначена для регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій та перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням. У Ватикані наголошують, що ця ініціатива є частиною ширшої підтримки людей, які страждають від війни та вимушеного переміщення.

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Гуманітарна допомога для постраждалих регіонів України

За даними Vatican News, перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки з супами швидкого приготування різних смаків. Продукцію надала корейська компанія, що не вперше підтримує гуманітарні проєкти Святого Престолу.

Понтифік вирішив передати цю допомогу Україні, зокрема громадам у зонах активних бойових дій, де люди залишилися без базових умов для життя.

"Папа не лише молиться за мир, але й прагне бути поруч із сім’ями, які страждають", — зазначає Vatican News.

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Заклики Папи Лева XIV до миру

Раніше, під час свого першого різдвяного звернення на площі Святого Петра в Римі, Папа Римський Лев XIV закликав до миру в Україні та інших регіонах світу, охоплених війнами. Він попросив, аби "затих гул зброї", та закликав Росію й Україну до щирого й поважного діалогу за підтримки міжнародної спільноти.

Понтифік також згадав конфлікти в Судані, Малі, Буркіна-Фасо, Демократичній Республіці Конго та на Близькому Сході, висловивши молитви за жертв насильства і за відновлення справедливого миру. Звернення завершилося традиційним благословенням Urbi et Orbi — місту і світу.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Папа Римський висловив готовність приїхати в Україну.

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